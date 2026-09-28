Johan Derksen ve a un internacional de la selección neerlandesa «sorprendentemente bueno»: «Está demostrando que Ronald Koeman estaba equivocado»

Johan Derksen ve que Joey Veerman ha resurgido claramente con el seleccionador Xavi. El centrocampista de 27 años ya no entraba en los planes de Ronald Koeman en la selección neerlandesa, pero el domingo por fin volvió a ser titular con Países Bajos.

Tras la Eurocopa de 2024, Koeman decidió que ya no necesitaba a Veerman. Desde entonces, el centrocampista no volvió a jugar, hasta este parón internacional.

Xavi decidió volver a convocarlo. El jueves, ante Alemania (1-1), Veerman entró todavía como suplente, pero el domingo contra Serbia (victoria por 1-2) incluso fue titular.

«Nuestro chico de Volendam, que estaba tremendamente enfrentado con Koeman, ha jugado ya dos veces con Xavi y además lo está haciendo sorprendentemente bien en el Dortmund», elogia Derksen a Veerman en su pódcast Groeten uit Grolloo.

«Koeman criticaba a Veerman. Creía que no encajaba, y yo estaba de acuerdo con eso. Porque Veerman es un futbolista sensacional, pero cuando se pierde el balón no participa. Así que juegas con diez contra once. Eso irritaba a Koeman. Pero ahora está demostrando en cierto modo que Koeman estaba equivocado».

Derksen también se muestra positivo con el actual seleccionador. «Me alegro por Xavi, al que considero un hombre de fútbol serio, con un gran pasado, y no un tipo irritante en su manera de presentarse. Es un señor muy modesto».

«Me alegro de que haya superado bien este primer fin de semana. El 1-1 contra Alemania fue un resultado excelente. Ganar 1-2 a Serbia, en realidad debería haber sido un 1-5. Pero no vamos a quejarnos por eso. La selección neerlandesa vuelve a transmitir algo. Está mejorando otra vez».