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Johan Derksen ha aclarado en una entrevista con RTL Boulevard su futuro en Vandaag Inside. Un pasaje del libro Gül & Derksen había dado lugar a un malentendido al respecto.

Según el libro, Derksen le habría dicho a la escritora Lale Gül que los hombres ya tenían claro su futuro, pero no es cierto.

«Es un malentendido», comenzó Gül. «Así lo había entendido yo. Al parecer, han hablado de algunas cosas, pero todavía no han firmado nada. Eso aún está pendiente».

Derksen confirma enseguida las palabras de Gül. «No es así. Es un error del libro». La pregunta inmediata es qué sabe ya Derksen sobre su futuro en televisión.

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«Soy leal a John de Mol y nunca me iré a otra cadena, porque él me libró de aquel terrible programa de tertulia sobre fútbol (Voetbal International, N. de la R.)», prosigue.

«Me alegré mucho de aquello, así que ahora no me voy a ir a la competencia por un sueldo más alto. Pasaré mis últimos años en Talpa y, si no, pondré fin a mi carrera», concluye.

El trío de Vandaag Inside ya ha hablado con De Mol sobre el futuro. «Pero todavía no se ha firmado ningún contrato. No tengo ni idea de cuándo lo sabremos», remata Derksen.

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Vandaag Inside se emite todos los días a las 21:35 en SBS 6. Wilfred Genee presenta el programa. René van der Gijp y Derksen son tertulianos habituales.