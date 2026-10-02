René van der Gijp considera que Cristiano Ronaldo (41) debería haberse despedido de la selección de Portugal después del Mundial. Johan Derksen cree que, sobre todo, es triste para el delantero, que parece haber vivido ya sus mejores días en el combinado nacional.

Según O Jogo, está «al cien por cien» confirmado que Ronaldo dejará la selección. La bomba estalló cuando el seleccionador Jorge Jesus no hizo entrar al veterano contra Noruega, tras lo cual Ronaldo se marchó enfadado al término del partido.

«De verdad que no lo entiendo», arranca Van der Gijp en Vandaag Inside con su análisis sobre la polémica en torno a Ronaldo. «Eres presidente de la federación portuguesa y fichas a un nuevo entrenador. Entonces le dices: hay una cosa que no puede pasar. Que esto acabe mal y en una ruptura con bronca.»

«Simplemente vamos a hablar con Ronaldo y decirle: vamos a poner tu nombre a todo. Al estadio, al aeropuerto, absolutamente a todo. Pero vamos a organizar un partido de despedida, y se acabó», expone el analista de Dordrecht como la manera ideal, a su juicio, de despedir al delantero.

«Creo que él no se habría conformado con eso», interviene Johan Derksen. «Entonces, en un momento dado, tienes que decirle: si no es por las buenas, será por las malas. No vamos a volver a alinearte», replica de inmediato Van der Gijp.

Derksen continúa: «Me parece realmente una caída vergonzosa para un futbolista tan grande. Pero de eso Ronaldo también es responsable.»

«¿Por qué ibas a preparar una Eurocopa con 41 años? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Lo mejor es retirarte ya, hombre. Ha jugado 234 partidos internacionales, una barbaridad. Pero es una auténtica pena», lamenta finalmente Van der Gijp.