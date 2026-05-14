El comentarista de la NOS, Jeroen Grueter, se llama en realidad Jeroen Grüter, como reveló Johan Derksen el miércoles en «Vandaag Inside».

La NOS anunció el miércoles que Grueter comentará la final del Mundial del próximo verano, reemplazando a Jeroen Elshoff, quien cubrió las finales de 2018 y 2022.

Derksen celebra su ascenso: «Me alegro de corazón, le tengo cariño a Jeroen». El comentarista, hoy de 57 años, cuidó en el pasado de la hija de De Snor. «Era un tipo simpático, aunque ahora lleva un peinado muy raro».

Tiempo después, Derksen lo acogió en la redacción de Voetbal International. «Al terminar el instituto lo contraté como el más joven de la redacción. A los catorce días llegó su madre».

«Ella dijo: “Jeroen trabaja ahora con ustedes, pero en la revista su nombre aparece como Jeroen Grueter, con U-E”. Yo le respondí: “Sí, pero él mismo lo dice así”. Ella contestó: “Sí, señor Derksen, eso no es cierto. Nosotros nos llamamos Grüter, con una diéresis sobre la U”».

La madre le explicó a Derksen que el cambio se debió a que, en el instituto, lo llamaban “mof” (colaborador nazi), por lo que durante años apareció con ese nombre incorrecto en las guías de programación, incluso en Voetbal International.

Este verano la NOS enviará un equipo reducido de comentaristas: Grueter, Elshoff, Jan Roelfs y Arman Avsaroglu. El resto de partidos se retransmitirán desde los Países Bajos.