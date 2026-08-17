Johan Derksen cree que el PSV está contento con la inminente salida de Joey Veerman al Borussia Dortmund. Así lo contó este lunes en el pódcast Groeten uit Grolloo.

Veerman tiene en su actual contrato con el PSV una cláusula de venta de unos 22 millones de euros. El domingo, el Eindhovens Dagblad informó de que el Dortmund va a ejecutar esa opción.

Este lunes tendrá lugar el reconocimiento médico. Si lo supera, firmará un contrato hasta mediados de 2031 en Alemania.

«No podemos decir que Joey Veerman no sea un buen futbolista», dijo Derksen este lunes. «Pero creo que Peter Bosz y el PSV están contentos de haber sacado muchísimo dinero por él y de librarse de ese quejica.»

«Porque cuando lo sustituyen, siempre pone mala cara. Entonces aparece el Volendammer agraviado al que se le está cometiendo una gran injusticia. Pero Joey Veerman debe darse cuenta de que no es el profesional ideal.»

«Con el balón puede jugar francamente bien, pero cuando se pierde la posesión, el equipo siempre juega con diez. Y eso en el fútbol actual no te lo puedes permitir, porque entonces te destrozan. Él quiere un papel elegante, y creo que todavía se va a llevar una sorpresa en ese Borussia Dortmund, por el ritmo y la disciplina en la Bundesliga.»

«Creo que allí va a tener grandes problemas y que también será sustituido con regularidad. Y entonces volveremos a conocer a un Joey Veerman decepcionado y enfadado», concluye De Snor.