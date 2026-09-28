Johan Derksen se deshace en elogios hacia Mexx Meerdink y Ruben van Bommel. Ambos debutaron la semana pasada con la selección neerlandesa y causaron una gran impresión en Derksen, según cuenta en el pódcast Groeten uit Grolloo.

Meerdink entró el jueves contra Alemania (1-1) ya en la primera parte en sustitución del lesionado Brian Brobbey. No marcó en ese encuentro. El domingo, contra Serbia (victoria por 1-2), Meerdink fue titular por primera vez y fue directamente responsable de los dos goles neerlandeses.

Van Bommel también debutó el jueves como suplente. Poco antes del final, dio una asistencia con un centro precioso para el 1-1 de Cody Gakpo. El domingo, este último tuvo que retirarse ya en la primera parte, por lo que Van Bommel volvió a poder entrar.

Derksen está enormemente impresionado con ambos talentos. «Tenemos a dos chavales en el equipo que lo están haciendo de maravilla...», empieza De Snor.

«Ese Mexx Meerdink es un tipo de sangre fría y un rematador nato. Ha conseguido que nadie en este país vuelva a hablar jamás de Memphis. Eso, naturalmente, sí que es agradable.»

«También para el seleccionador, que ya no tenga que estar negociando con esa estrella sobrevalorada de Brasil para que venga aquí. Un día no está en forma, otro día está a medio gas... La selección neerlandesa ha dado de verdad un paso adelante con estos dos chicos.»

Esta semana, Meerdink y Van Bommel podrían volver a demostrarlo hasta en dos ocasiones más. Entonces, Países Bajos todavía se enfrentará a Grecia (jueves) y Serbia (domingo).