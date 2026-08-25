Johan Derksen cargó con dureza en Vandaag Inside contra Nigel de Jong y Clarence Seedorf a raíz de la presentación de Xavi como nuevo seleccionador de la selección neerlandesa. El analista confía en el bagaje futbolístico del español, pero está muy preocupado por las personas de la KNVB implicadas en la política técnica.

«Me parece que Xavi es un hombre simpático y hay que darle el beneficio de la duda, porque tiene un currículum increíblemente bueno», comenzó Derksen. «Como jugador no hace falta explicarle nada de fútbol. Eso me gusta, pero esos dos directivos que revolotean a su alrededor me parecen peligrosísimos. A uno le falta toda personalidad: Nigel de Jong.»

De Jong tomó primero la palabra de forma extensa durante la presentación sobre la búsqueda de la KNVB y se le vio visiblemente tenso. «Ese chico rebosa nervios», afirmó Derksen, antes de cargar también contra Seedorf: «Y ese otro listillo, Seedorf, en realidad cree que debería haber sido el director. Por supuesto, no le gusta nada ser el segundo.»

René van der Gijp intervino entonces y señaló la escasa experiencia en la mesa durante la presentación. «Hay dos rookies, ¿eh, Johan?», dijo sobre De Jong y Xavi, a lo que Derksen respondió dando la razón: «Sí, dos rookies.»

El analista puso después en duda la manera en que De Jong y Seedorf han llegado a sus cargos actuales. «¿En base a qué han conseguido este puesto?», se preguntó Derksen. «De Jong nunca ha entrenado a un club, ¿por qué entonces es un buen director técnico? El otro sí ha entrenado a clubes, pero ha fracasado en todas partes. Y ahora ellos van a decidir quién es el nuevo seleccionador.» Más tarde añadió sobre Seedorf: «También ha ganado mucho, eso tengo que decirlo. Pero como entrenador ha fracasado en todas partes.»

Tampoco la manera en que De Jong se expresó durante la rueda de prensa recibió mucha valoración por parte de Derksen. El director de fútbol de élite explicó que la KNVB, tras la evaluación del Mundial, había llegado a cuatro candidatos, después Pep Guardiola y Arne Slot quedaron descartados y finalmente se eligió a Xavi, con Michael Reiziger como candidato interno. «Seguramente ha hecho un curso de hablar en público», soltó Derksen con sorna. «Es políticamente muy correcto y mide sus palabras, porque cree que eso forma parte del cargo. Pero entonces no eres una personalidad. Está interpretando un papel que no le encaja.»

A Van der Gijp le llamó especialmente la atención el recorrido por los distintos candidatos. «Empiezas por Guardiola, luego vas a por Slot y después vas a por Reiziger. ¿Eso no es raro?», dijo el exfutbolista. Derksen incluso calificó de «ridícula» la idea de nombrar a Reiziger seleccionador: «Nunca ha tenido la responsabilidad en ningún sitio. Ahora a ese pobre chico se le va a echar encima todo Países Bajos. Eso lo han provocado ellos (De Jong y Seedorf, red.).»

Según Derksen, además, Peter Bosz debería haber estado mucho más claramente en el radar de la KNVB. «Estaba claro: no querían a Peter Bosz», dijo, tras lo cual responsabilizó a De Jong y Seedorf de esa elección. «Peter Bosz es, naturalmente, un poco profesor de fútbol y eso seguramente les sentó mal, pero estaba sumamente capacitado y tenía la edad y la experiencia para ello. Está claro: simplemente lo han ignorado.»