El Borussia Dortmund también ganó este sábado por la tarde su tercer partido de esta temporada de la Bundesliga. En casa, el equipo del entrenador Niko Kovac fue demasiado fuerte para el recién ascendido SC Paderborn 07 y se impuso por 3-0, con goles del ex del PSV Fábio Silva y de Felix Nmecha (dos veces).

Joey Veerman fue titular en el Dortmund. Para el centrocampista neerlandés fue su primera titularidad en la Bundesliga, después de que recientemente ya hubiera salido de inicio contra el HEBC Hamburg (Copa de Alemania) y el Villarreal (Champions League).

Ya en el minuto cinco, el conjunto local se puso por delante. Fábio Silva fue enviado al espacio, superó al guardameta Nahuel Noll y empujó el 1-0 al fondo de la red.

Por medio de Veerman (parada de Noll) y Jobe Bellingham (rozando el palo), el Dortmund estuvo después cerca del segundo gol, mientras que Laurin Curda estrelló el balón en el lateral de la red por parte del Paderborn.

Hacia el final de la primera parte, Serhou Guirassy pareció marcar en dos ocasiones: primero con una vaselina y poco después con un cabezazo. Sin embargo, ambos goles fueron anulados por fuera de juego.

También en la segunda parte el Dortmund fue el equipo dominador. Ethan Nwaneri, Bellingham y Guirassy dejaron pasar la oportunidad de doblar la ventaja, pero el Paderborn ofreció poco en el otro lado del campo.

El suplente Nmecha puso finalmente el 2-0 a diez minutos del final tras un bonito recorte y un disparo a la escuadra lejana. Marcel Sabitzer estrelló el balón en el larguero pocos minutos después. Pero el 3-0 llegó de todos modos: con una espectacular chilena, Nmecha puso el 3-0 definitivo en el marcador.