Joey Veerman: «¿Por qué iba a hacer eso? No tiene ningún sentido»

Joey Veerman regresa a la convocatoria de la selección de Países Bajos tras una ausencia de dos años. «Tengo muchísimas ganas de representar a mi país», declaró el centrocampista del Borussia Dortmund en una conversación con De Telegraaf.

Veerman no cree que Ronald Koeman, el predecesor de Xavi, le haya ignorado demasiado tiempo. «No. He hecho un buen traspaso y este es un nuevo comienzo para mí en la selección de Países Bajos. Así que, ¿por qué iba a mirar atrás? No tiene ningún sentido».

El exjugador del PSV ya tiene una idea bastante clara de Xavi como seleccionador. «Hemos tenido algunas reuniones en las que ha dejado claro cómo vamos a hacerlo y cómo quiere verlo. Intenta hablar mucho sobre la manera de jugar, habla mucho de cómo lo vamos a hacer con balón y creo que eso es bueno y claro».

Veerman aún no ha hablado en profundidad con Xavi. «No, todavía no he tenido conversaciones personales con él, pero creo que me ha convocado en base a lo que ha visto de mí. Espero que juguemos un fútbol bonito y atractivo. Tengo muchas ganas».

Veerman, de vuelta en la selección de Países Bajos, espera tener minutos el jueves contra Alemania, el primer rival en la Nations League. Sobre todo por el hecho de que allí se encontrará con algunos compañeros del Dortmund.

«Espero poder jugar aunque sea unos minutitos contra esos chicos, porque ya hemos hablado de ello en el vestuario, con Felix Nmecha y Niko Schlotterbeck. Estaría bien volver a enfrentarme a ellos después de tres días», afirmó Veerman, que ya ve diferencias entre el PSV y el Dortmund.

«La semana pasada jugamos en casa contra el Paderborn. Eso es diferente a jugar en casa con el PSV contra los equipos de abajo en la Eredivisie. Esa sí que es una gran diferencia. En cuanto al nivel, pero también en cuanto al contenido de los jugadores. La manera de presionar, uno contra uno a tope», concluye el mediocentro defensivo.