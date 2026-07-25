Joey Veerman espera tener una nueva oportunidad en la selección neerlandesa tras la salida de Ronald Koeman. Así lo cuenta el centrocampista del PSV en declaraciones al Eindhovens Dagblad.

En el último periodo, Veerman entró en conflicto con Koeman después de que el seleccionador se mostrara crítico con su carácter. Entonces, Veerman dijo que Koeman “ya no tenía que llamarle”. Tras el fallido Mundial, Koeman ya se ha marchado y la KNVB busca a un nuevo seleccionador.

“Simplemente fue una pena no estar y, sobre todo, me pareció extraña la razón que más o menos se dio”, señaló Veerman. “Si no seleccionas a alguien porque le faltan determinadas cualidades, perfecto. En mi caso no parecía ser así, pero quizá me equivoque”.

“He visto los partidos con amigos en el bar y fue agradable. Puedes hacer lo que quieras, pero yo no estaba allí; le deseé suerte a todo el mundo y, por ejemplo, he mantenido contacto con frecuencia con Guus (Til, red.). Esperar que perdieran no va con mi carácter”.

“Claro que no”, subraya Veerman. “Me fastidió muchísimo que Países Bajos quedara eliminado tan pronto del torneo. Al día siguiente ya volvimos a entrenar con el PSV, así que fue una buena distracción”.

Veerman sí tiene preferencia por un nuevo seleccionador, como deja entrever. “Sería bonito que fuera Arne Slot”, opina. “Él ya quiso llevarme antes al Feyenoord, en el momento en que el PSV también vino a por mí”.

“Y Peter Bosz también habría sido una muy buena opción, pero entiendo que haya renovado con el PSV. Está muy centrado en los récords y ahora puede empezar a establecerlos. Tres veces campeón seguidas, no es poca cosa”.

En estos momentos, la KNVB estaría hablando con Slot sobre una posible colaboración. Sin embargo, todavía no hay acuerdo: sobre todo la duración del contrato estaría generando problemas en las negociaciones.