Joël Veltman, muy claro sobre su regreso al Ajax: «He hablado con Jordi Cruijff y…»

Joël Veltman (34) lleva semanas entrenándose en De Toekomst, pero eso no significa automáticamente que vaya a regresar al Ajax. En una conversación con ESPN, el lateral derecho sin contrato habla sobre sus planes de futuro.

En las últimas seis temporadas, Veltman jugó en el Brighton & Hove Albion, donde durante años fue una pieza fija en la Premier League. Este verano no le renovaron el contrato, por lo que ahora se encuentra libre. Actualmente, Veltman mantiene la forma y lleva semanas ejercitándose con el grupo del Jong Ajax.

Como Veltman está a diario en Ámsterdam, también habló ya con el director técnico Jordi Cruijff, aunque fue muy brevemente. “¿Si ya he hablado con Jordi Cruijff? Sí, pero fue hola y adiós”, explica Veltman.

“Me lo encontré en De Toekomst, estaba ocupado con reuniones y yo justo subía a almorzar. Así que fue muy breve. El hombre está ocupado en este momento, y lo entiendo, y por lo demás simplemente hago mis entrenamientos y ya veré qué se me presenta”.

Por tanto, un regreso al Ajax no es en absoluto realista en estos momentos. Veltman, además, mantiene abiertas todas las opciones. “En realidad no se ha hablado realmente de nada con el Ajax, así que ahora mismo una vuelta desde luego no está sobre la mesa. Pero no descarto nada, tampoco otros clubes de los Países Bajos. Si el panorama es el adecuado, lo aprovecharé con las dos manos.”

¿Entonces Feyenoord y PSV también entran dentro de las posibilidades? “Ahora mismo no miro eso”, responde Veltman entre risas. “Eso no está sobre la mesa en este momento, así que podría ponerme a decir todo tipo de cosas sobre ello... Ahora mismo estoy entrenando a gusto, manteniéndome en forma y, si aparece un club con un proyecto bonito, iré a por ello.”

Veltman pasó por la cantera del Ajax y acabó disputando 246 partidos con el primer equipo. Con el club de Ámsterdam fue tres veces campeón de liga y ganó una vez la copa. Tras una etapa en el Brighton, con el que la temporada pasada todavía jugó 28 partidos, ahora busca un nuevo desafío.