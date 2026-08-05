Joël Veltman parece dispuesto a continuar su carrera en el West Ham United. Así lo informa Voetbal International. El defensa de 34 años ha estado sin equipo en las últimas semanas, tras su salida del Brighton & Hove Albion.

Veltman ya se acerca a un acuerdo con el club londinense. Ya ha pasado el reconocimiento médico, pero aún debe alcanzarse un entendimiento sobre los últimos detalles. Después firmará su contrato.

El West Ham terminó la temporada pasada en decimoctava posición en la Premier League. Eso significa que la próxima temporada competirá por primera vez desde 2011/12 en la Championship.

En las últimas seis temporadas, Veltman jugó en el Brighton & Hove Albion, que lo fichó en 2020 procedente del Ajax por un millón de euros. Desde entonces disputó 191 partidos oficiales con el club británico.

Este verano no se renovó el contrato de Veltman, por lo que quedó libre. En las últimas semanas, para mantenerse en forma, participó en los entrenamientos grupales del Jong Ajax.

Eso provocó especulaciones sobre un posible regreso al Ajax. Sobre ello, Veltman dijo la semana pasada a ESPN: «En realidad no se ha hablado realmente de nada con el Ajax, así que en este momento un regreso no está en absoluto sobre la mesa. Pero no descarto nada, tampoco a otros clubes de los Países Bajos. Si el proyecto encaja, lo aprovecharé con las dos manos».

Según VI, Veltman recibió ofertas del francés RC Strasbourg y del brasileño Botafogo. Sin embargo, ahora decide optar por seguir más tiempo en Inglaterra, en el West Ham.