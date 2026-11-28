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Joe Cole ha instado al técnico del Chelsea, Xabi Alonso, a dejar fuera del once a Wesley Fofana tras una noche hostil en el City Ground. La afición desplazada cargó contra el defensa durante la derrota del viernes ante el Nottingham Forest, y la leyenda del club cree que apartar al francés del foco es la única salida.

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Fofana vive una noche de pesadilla ante el Forest

El difícil momento de Fofana en Stamford Bridge tocó fondo el viernes, cuando el Chelsea sufrió una dolorosa derrota ante el Forest . El excentral del Leicester City tuvo una noche aciaga y cometió un penalti en la segunda parte ante su excompañero Liam Delap.

Morgan Gibbs-White transformó la pena máxima y agravó los problemas del Chelsea. Fofana, que ya había visto una tarjeta amarilla, fue sustituido solo cinco minutos después. La afición visitante dejó clara su frustración durante todo el partido y abucheó repetidamente al internacional francés con cánticos explícitos en los que le decían que no era bienvenido en el club.

Cole pide a Alonso que deje fuera del once al defensa

Cole, leyenda del club, cree que Alonso debe sacar a Fofana del once inicial por su propio bien. El defensa ya lo había pasado mal en la derrota del Chelsea por 4-1 ante el Leeds United el fin de semana anterior, y Cole considera imprescindible que se tome un respiro.

"Wesley Fofana está pasando por un momento muy difícil y es una auténtica prueba de carácter para él como profesional", declaró Cole a Premier League Productions. "Lo sustituyeron y fue la decisión correcta. La semana pasada estuvo precipitado y anoche también. Creo que necesita salir del once inicial, tomarse un respiro y centrarse. Parece necesitar que alguien le diga que se concentre en los aspectos básicos de la defensa para volver a este equipo del Chelsea".

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Una entrevista no autorizada aviva el enfado de la afición

La tensión entre Fofana y la afición del Chelsea ya venía creciendo antes del inicio del partido en el City Ground. La semana pasada, el defensa concedió una entrevista no autorizada al youtuber francés Zach Nani en la que pareció bromear sobre haber fallado un penalti en la derrota del Chelsea ante el Liverpool en la Carabao Cup.

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Aunque Alonso reveló que Fofana se había disculpado por el incidente, la hostil reacción del viernes demostró que el asunto está lejos de zanjarse. Cole criticó especialmente el momento elegido para esa distracción fuera del campo.

"Con la cantidad de errores que está cometiendo ahora mismo… está recibiendo malos consejos en este momento", añadió Cole. "Ahora no es el momento de hacerlo. Haz esos pódcast absurdos cuando estés jugando bien y el Chelsea esté ganando. Cuando no es así, solo tienes que concentrarte. Parecía un defensa que no está concentrado, que está dormido. Y eso es lo último que quieres que digan de ti como defensa. Lo que quieres es que no hablen de ti. En cambio, semana".

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Un periodo decisivo para Fofana

Alonso afronta ahora una decisión importante sobre la alineación mientras intenta enderezar el rumbo tras las derrotas consecutivas ante el Sunderland, el Leeds y el Nottingham Forest. Dejar a Fofana en el banquillo para protegerlo de un mayor escrutinio podría dar al francés una oportunidad vital para recomponerse.