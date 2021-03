Joaquín Caparrós a Goal: "El Sevilla acabará ganando una Champions"

Caparrós ve al Sevilla ganando una Liga y una Champions, cree que al Betis le puede la presión y afirma que si Ramos deja el Madrid sería un desastre

Una vida entera dedicada al fútbol. Entrenador de 18 equipos, hasta hoy. Sí, al Sevilla, al Athletic Club, al Villarreal, pero también al Conquense, al Manzanares o a la selección armenia. Donde haya un proyecto para lanzar y un equipo para hacerlo allá que va si le llaman. Librepensador, entusiasta y defensor de un principio que él mismo acuñó hace años: "el éxito no llega si no se juntan esfuerzo, trabajo y talento"

Joaquín ¿qué hace un entrenador como usted en Armenia?

“Estoy como seleccionador del equipo A. Llevamos un año. Nos cogió el problema del Covid y el conflicto bélico, pero lo hemos disfrutado porque es un país muy futbolero. He estado con Ginés Menéndez, culpable de que yo me viniera. Me he traído a mi equipo (Luciano, Javier Miñano…y estamos para aportar nuestra experiencia y que el fútbol armenio de un paso más. Hemos subido de categoría con la selección. Ahora preparamos el Mundial de Qatar. En unos días saco ya la lista para jugar contra Liechtenstein, Islandia y Rumanía. Aquí hay mucho talento deseoso de una oportunidad”.

Preparar a futbolistas que están pensando en sobrevivir a una guerra. Vaya drama ¿no?

”Ha sido una experiencia complicada. La preparación tenía que hacerla según el día. Había chicos que tenían familia y amigos que habían muerto en la guerra y, nada más enterarse, tenían que entrenar. Pero fue un reto muy importante para nosotros. Teníamos que hablar con ellos individualmente y teníamos el problema del idioma. Pero he comprobado que el lenguaje no verbal ayuda más que el verbal. Al final, con nuestros gestos demostramos que sentíamos como ellos. Les convencimos de que tenían la oportunidad de hacer felices a sus gentes, a todo un país. Nos ayudó la fortuna”.

¿Cómo se ve el fútbol español desde la distancia?

”Hay que ser realistas. Hemos dado un paso atrás. Por primera vez en muchos años, el Barcelona no va a estar en unos cuartos de final de la Champions. Y lo del Sevilla fue una pena porque se mereció pasar. Pero volviendo a nuestra situación hoy, Madrid y Barcelona tienen plantillas sin renovar. El Barça con una situación económica complicada, el Madrid con poco banquillo…y el que se ha beneficiado es el Atlético de Madrid, que está muy bien encaminado para ser campeón”.

Su Sevilla se ha quedado en la cuneta de la Liga

“Yo le veía un firme candidato a ser campeón. Una vez más, Monchi ha hecho un equipo espectacular, muy rocoso y Lopetegui ha logrado que el equipo sepa competir. Ha sido una pena”.

Todo apunta a que se acabó el duopolio. Dicen algunos que eso es bueno

“Sí, pero en una situación de crisis económica, el Barcelona ha sacado nuevos talentos y no es fácil: Araújo, Mingueza, Pedri. Es lo contrario a lo que ha hecho el Madrid, que podría haber aprovechado este año su cantera para que salieran nuevos talentos, activos para la temporada que viene y no lo ha hecho. La próxima campaña tendrán mucho trabajo de despacho porque tendrán que renovar la plantilla”.

¿ Está igual de nervioso ante el derbi que si estuviera en Sevilla?

”Para los sevillistas, los derbis son partidos especiales. Los clubes intentan que no se hable tanto de ello, pero como aficionado siempre estás pensando en ganar al Betis. El Sevilla tiene buen manejo de estos partidos. El Betis tiene una urgencia por ganar este tipo de partidos. No sé qué les pasa pero al final, cuando parece que pueden lograr algo, la presión les puede. Como en el último derbi: empiezan perdiendo, luego empatan, tienen la posibilidad de un penalti y al final, les puede la presión. Son partidos muy especiales, sí, para un sevillista.

Un sevillista muy especial porque va usted a recoger el “Banquillo de Oro” que otorga la institución a muy poquitos

“Imagina para mí, cuando era un chiquillo, sevillista desde pequeño, que entrenaba en el Sevilla y para el que era impensable llegar a entrenar a ese equipo. La fortuna me llegó, a partir también de una situación de crisis, y pude entrenar al Sevilla. Sentí una gran satisfacción cunado Pepe Castro me lo dijo el día que me venía a Armenia. Es un orgullo”.

¡Cuántos canteranos se han convertido en internacionales gracias a ese chiquillo!

“El Sevilla trabaja muy bien la cantera, hay mucho talento y calidad. Ahora es difícil que en un club con grandes aspiraciones es más difícil que salgan chicos. Seguro que a corto plazo van a salir chicos muy importantes”

Uno de los “producto Caparrós 100%” es Sergio Ramos ¿sería un desastre que no continuara en el Madrid?

“Sí, sería un gran desastre y en la actual situación del Madrid, más. Cuando tú tienes que acometer una renovación, necesitas tener a veteranos con liderazgo, gente muy pasional, gente que haya logrado objetivos. Ellos van a adelantar los procesos de adaptación de los que vayan a venir. Y eso lo hace de maravilla Sergio. Porque tiene una gran capacidad y unos valores que los va a transmitir, seguro”.

Cambiando de tercio, ¿vamos hacia un fútbol más físico que técnico?

“Vamos hacia el equilibrio. El modelo lo tenemos en Haaland, un chico de 1’95, superequilibrado, con velocidad, potencia y técnica. Ese es el modelo. En el fútbol hay que progresar y él es el prototipo de futbolista de futuro. Si no se lesiona y es ambiciosa puede conseguirlo todo. Si no se acomoda y no baja su exigencia. Puede llegar a marcar una época”

¡Ay si le oye Mbappé!

“Bajo mi punto de vista, Mbappé está dotado con unas condiciones muy buenas, pero no tiene el gol que tiene Haaland. Pero insisto: el noruego tiene que exigirse y hacerlo en una liga como la española o a un Bayern, donde tenga compañeros que le ayuden y la exigencia de ganar domingo tras domingo. Eso ha hecho crecer a Messi y a Cristiano. Fíjate que si una semana uno marcaba un hat-trick, a la siguiente lo hacía el otro. Y eso beneficiaba al fútbol”.

Venimos de Nervión y cerramos la entrevista allí ¿dónde está el techo del Sevilla?

El artículo sigue a continuación

“No tiene techo. Tampoco lo tiene Monchi. El Sevilla es ya una organización muy potente en todas las áreas. No sólo en lo deportivo, que es lo que se ve. Su factor humano es espectacular. Gente que siente los colores, muy trabajadora y muy profesional”.

Así que ve al Sevilla ganando una Champions...

“Sí, sí. Pero no lo digo porque sea sevillista. Estoy convencido que puede ganar una Liga y una Champions. Incluso comentaba que este año podía haber sido, si hubiéramos pasado contra el Dortmund, siempre hay un equipo que da la sorpresa y yo pensé que podía ser el Sevilla. Pero el fútbol es un juego y el azar es importante. Pero se está trabajando”.