João Pedro elogia el fichaje del Chelsea: un jugador de primer nivel

El brasileño João Pedro, estrella del Chelsea, elogió el nuevo fichaje del club londinense, Danny Welbeck, recién incorporado desde las filas del Brighton, señalando que ayudará a los Blues dentro y fuera del campo.

El Chelsea completó un fichaje sorpresa para incorporar al exdelantero de Inglaterra Welbeck a principios de este mes, tras alcanzar un acuerdo con el Brighton.

Welbeck, que comenzó su carrera en el Manchester United y también jugó una temporada en el Arsenal, firmó un contrato por dos años en Stamford Bridge.

Ninguno de los dos clubes confirmó el importe del traspaso, pero se cree que el Chelsea pagó al Brighton alrededor de 7 millones de libras esterlinas por el delantero de 35 años, que marcó 13 goles en la Premier League la temporada pasada.

Welbeck estaba en el Watford cuando Pedro llegó a Inglaterra en 2020 y siguió ayudando al brasileño mientras ambos estaban en el Brighton.

Pedro declaró al sitio web oficial del Chelsea desde el campamento de entrenamiento del club antes del inicio de la temporada: "Personalmente, Danny es una persona muy importante para mí en la vida".

Y añadió, según recogió el diario inglés "Metro": "Cuando llegué a Inglaterra, no hablaba inglés, pero él siempre intentaba estar a mi lado para apoyarme y ayudarme a progresar".

Continuó: "Esta será la tercera vez que jugamos juntos, y creo que, igual que hizo conmigo en el pasado, dará su apoyo a todos en el equipo".

Y prosiguió con sus declaraciones: "Danny es ese hombre; es muy servicial y quiere lo mejor para todos los que le rodean y para el equipo".

Concluyó: "Todo el mundo sabe que es un jugador de primer nivel. Tengo muchas ganas de volver a jugar a su lado, y creo que será una incorporación valiosa para el equipo".