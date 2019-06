Joao Maleck no continuará en el Sevilla Atlético

El delantero mexicano se vio involucrado en un accidente que cobró la vida de un matrimonio.

Tras el lamentable accidente automovilístico en el que se vio involucrado Joao Maleck, el Sevilla dio a conocer que no está interesado en hacer efectiva la opción de compra por el delantero mexicano, cuyo pase pertenece al .

Maleck, considerado como una de las grandes promesas del futbol mexicano, venía actuando en calidad de cedido en el Atlético de la . Su contrato finaliza el 30 de junio, pero en no quieren saber nada de él.

"No tenemos nada que decir sobre el jugador. Ten en cuenta que el jugador estaba en préstamo; es decir que estaba cedido y no pertenece al Sevilla. Aquí ya no va seguir", dijo a ESPN el responsable de prensa del Sevilla, Juan Morales.

Vale destacar que Maleck todavía no ha sido tomado en cuenta por la Selección mexicana. Y aunque puede representar a otros países como o , el delantero siempre ha manifestado su deseo de jugar con el Tri.