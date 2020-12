Joao Maleck no le cierra la puerta al Atlas

Liberado recientemente luego de un fatal accidente, aún tiene contrato con Santos Laguna de la Liga MX.

Junior Joao Maleck, quien fue liberado este martes del Penal de Puente Grande en Jalisco luego de haber pasado un año y medio en prisión tras un fatal accidente que causó la muerte de una pareja recién casada, confesó que analiza las opciones para volver a las canchas.

Maleck aún tiene contrato con la directiva de y no cierra las puertas a incorporarse al , equipo de Guadalajara propiedad de Orlegi Sports, también dueños del conjunto lagunero.

“De momento no puedo hablar mucho de eso, pero obviamente se van a analizar todas las opciones. No le cierro la puerta a esa opción y vamos a ver qué es lo mejor”, dijo el delantero de ascendencia camerunesa y nacionalidad francesa luego de abandonar las instalaciones de la Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso donde conoció los pasos a seguir para conservar su libertad.

Y es que sumarse a algún club de la Perla Tapatía permitiría que pudiera continuar con su proceso de manera más adecuada, pues está obligado a responder ante la familia de uno de los afectados y las autoridades locales.

El ex futbolista del Porto B y tendrá contacto este miércoles con la dirigencia lagunera para definir lo que seguirá en su carrera de cara al torneo Guardianes 2021 de la . “Seguro tendré un acercamiento con ellos hoy, a ver qué pasa y bueno, como les dije ayer, mi contrato sigue vigente con ellos, pero aún no tengo definido dónde va a ser mi futuro”, mencionó Maleck.

Joao, a quien le fue retirado el permiso para conducir, no podrá abandonar el país para fichar con algún club del extranjero pues deberá acudir a firmar ante las autoridades del estado de Jalisco.

“No creo, afectaría el salir del país, obviamente no podré, pero sin duda yo estoy a disposición de las leyes. Aquí así me lo estipulan que tenga que venir cada mes o no sé, la verdad aún no sé muy bien, pero aquí voy a estar”, señaló.

La salida bajo fianza de Joao luego de pagar una fianza de más de tres millones de pesos generó indignación entre la ciudadanía por la forma en que concluyó el proceso jurídico.

“Digo, es normal que mucha gente a lo mejor no vio con buenos ojos mi salida, pero estoy tranquilo porque sé que voy a ser un ejemplo para muchos. Es lo que he trabajado, este año y medio he aprendido muchísimo dentro de la prisión. Me ha ayudado a crecer como persona y no tengo ningún temor, porque al final estoy tranquilo y sé que puedo ayudar a la sociedad, más que en todo caso afectarla”, aclaró.

Goal pudo confirmar que aún no se ha evaluado si formará parte de alguno de los clubes de la estructura de Orlegi: Santos, Atlas o de la Liga de Expansión, pero será en los próximos días cuando pudiera tomarse alguna determinación.