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Loai Mohamed
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João Félix sobre la carrera por el Balón de Oro: Yamal es el fútbol

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J. Felix
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La estrella portuguesa: la gente ve la Roshan League por debajo de su valor real

João Félix, estrella de la selección de Portugal y del Al-Nassr saudí, ha zanjado su postura sobre la carrera por el Balón de Oro, asegurando que Lamine Yamal, jugador del Barcelona, es el candidato que más le llama la atención por encima de cualquier otro futbolista.

Félix sigue manteniendo su estatus como uno de los nombres más destacados del fútbol portugués, después de haber dejado el Benfica a una edad temprana como uno de los talentos más prometedores, antes de vivir experiencias con el Atlético de Madrid, el Chelsea, el Barcelona y el Milan, en busca de la estabilidad que le ayudara a desarrollar su nivel.

Tras varias etapas, el jugador portugués encontró una mayor dosis de estabilidad con el Al-Nassr en la Roshn Saudi League de profesionales, donde empezó a recuperar parte de su nivel habitual y a ofrecer destellos de la calidad por la que siempre se le ha conocido.

Félix ha firmado un comienzo prometedor esta temporada, después de marcar 4 goles y dar 3 asistencias en 7 partidos.

Félix sigue siendo un jugador fundamental en los planes de la selección de Portugal bajo la dirección del entrenador Jorge Jesus, y durante una entrevista con el diario "As" habló sobre su trayectoria y varios asuntos de actualidad, entre ellos la carrera por el Balón de Oro, afirmando que no le molestó la ausencia de su nombre en la lista de candidatos, antes de revelar a qué jugador considera el más merecedor del premio.

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"No estaba preocupado por mi ausencia de la lista"

Sobre no estar entre los candidatos al Balón de Oro, Félix dijo: "Son cosas que no dependen de mí, y no sé quién elige o no la lista. No estaba preocupado por eso, ni siquiera sabía cuándo se anunciaba. Estoy tranquilo al respecto".

Y añadió: "La gente ve la liga saudí un poco por debajo de su valor real. Por supuesto, no está entre las 5 mejores ligas del mundo, pero es una buena liga. Hice una temporada estupenda, pero estoy tranquilo... quizás si hubiéramos llegado lejos en el Mundial, habría estado entre los candidatos, pero no lo sé".

¿Por qué eligió a Lamine Yamal?

Cuando se le preguntó por su candidato para ganar el Balón de Oro, Félix puso a Lamine Yamal por delante, explicando: "Siempre he defendido la idea de que el Balón de Oro debe ir al jugador al que ves y dices: este es un crack y merece que su nombre quede inmortalizado en el fútbol".

Y continuó: "Y si hay un jugador ante el que te sientas frente al televisor y te quedas pegado a la pantalla para verlo, es Lamine. Es cierto que Mbappé y Harry Kane hicieron una temporada estupenda, pero Lamine es el fútbol".

Félix concluyó sus declaraciones diciendo: "Además, ganó el Mundial, y en los años de Mundial ganar el título es sumamente importante para acercarse más al Balón de Oro".

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