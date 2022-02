João Félix: "Sabemos qué está pasando, pero prefiero no hablar de eso"

¿Qué le está pasando al Atlético de Madrid? Esa es la gran pregunta que se hacen muchos aficionados al fútbol porque el conjunto de Simeone, en apenas unos meses, ha pasado de ser el campeón de Liga a ser un equipo inmerso en una profunda crisis de juego y resultados. Esa misma pregunta se la han hecho a João Félix en una entrevista en "The Athletic" y la respuesta del portugués ha sido un tanto enigmática: "¿Por qué no estamos tan bien como el año pasado? No sé. Hay muchas razones, no puedo decirte una. Sabemos lo que está pasando, pero prefiero no hablar de eso", contesta.

Respecto a sus problemas del año pasado y la falta de continuidad, el joven portugués explicó "la pasada fue una temporada difícil. Al principio estaba muy bien, luego me lesioné y jugué seis meses con un hueso roto en el pie. La gente no lo sabía, solo se enteraron después de la cirugía", dijo, para después apostillar que jugar así "fue mi elección jugar para tratar de ayudar al equipo. Fue difícil, sí, pero me sentí parte de eso, parte del equipo".

Sobre su etapa en el Atleti, ha comentado en la entrevista: "En el Atlético aprendí algunas cosas que son difíciles de aprender en otros equipos. La forma en que defendemos, aprendí mucho. He mejorado en eso. Y también en girar y correr con la pelota. Eso es lo más importante", explica.

Cuestionado sobre su progresión y objetivos individuales, Félix ha asegurado: "Quiero ganar la Champions, un Mundial o una Eurocopa con Portugal y, por supuesto, el Balón de Oro. Para llegar allí, tengo que mejorar, trabajar de manera inteligente, cuidarme, cuidar mi cuerpo, cuidar mi mente y estar totalmente enfocado en mí".

Acerca de su estilo de juego, habló del placer que le proporciona jugar com Neymar: "Me gusta ver a Neymar, la forma en que juega, que regatea, que se divierte. Siempre me gustó regatear a los defensores. Si puedo hacerlo, lo pruebo. Los fanáticos lo disfrutan".