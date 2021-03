João Félix: "Hay jugadores con talento pero siempre se necesita voluntad"

El jugador luso y el entrenador argentino han comparecido ante los medios en la previa del duelo ante el Chelsea, en octavos de final de Champions

Partido vital para el Atlético de Madrid, que se juega su ser o no ser en la Europa. Precisamente por eso João Félix compareció ante los medios de comunicación para explicar que es feliz en el Atleti, que su relación con Simeone es fluida y que quiere poner siempre voluntad, porque con trabajo no siempre alcanza. Minutos más tarde, Diego Pablo Simeone también compareció ante los periodistas para explicar que el luso tiene mucha personalidad y comentó: "Ojalá que siga creciendo,porque de esto se trata la vida. Cuando uno tiene 21 años tiene que tener la voluntad para llegar al sitio que aspira", zanjó el Cholo.

João Félix: "Mi relación con Simeone es buena, estamos para ayudarnos el uno al otro"

João Félix: "Estoy feliz aquí, mi familia está bien y estoy bien aquí. Hay fases que no todo va tan bien, pero seguro que voy a pasar esa fase", explicó el luso en su primera respuesta. Sobre para quién iba dirigida la celebración mandando callar en campo del Villarreal, comentó: "Siempre nos estamos picando con Lodi. El día del partido dije que iba para Lodi. A los periodistas os gusta mucho hablar de cosas que no sabéis y por eso os gusta crear polémica". "Lo de Lodi fue antes del partido, estábamos "cpiándonos" y cuando hice gol le hice el gesto a él"

"Mi relación con el Cholo es muy buena, me intenta ayudar siempre y estamos aquí en el Atleti para ayudarnos el uno al otro", comentó el portugués. Sobre si le falta intensidad en los partidos, el luso explicó: "Si me falta intensidad o no en el campo, no lo sé. Pero sin voluntad, con talento solo no llega. Tenemos muchos ejemplos de jugadores con talento que no tienen voluntad y no llegan al Top.Yo no quiero que me pase eso.Intento poner mi voluntad y también mi calidad".

Joao añadió: "Hemos sido conocidos por ser un grupo bueno e increíble. Es así como tenemos que entrar en el partido y como debemos salir". Y ante si debe defender más o menos, explicó: "Desde que estaba en Benfica tuve que defender, en la selección debo defender y en el Atleti debo defender"

Simeone: "Mañana tenemos un resultado sólo, ganar"

Acerca de las palabras de Joao Félix, Simeone explicó que el portugués es muy importante para el equipo: "Joao es un jugador importantísimo. Hizo un arranque espectacular. Necesitamos a ese jugador. Hay poco que agregar a la personalidad de mostró hablando. Tiene que seguir creciendo que para eso tiene 21 años y tiene la voluntad de hacerlo"

"Mañana tenemos solo un resultado posible, que es ganar", comentó Simeone a preguntas de los periodistas. "Buscamos ganar. Y transmitirle a los jugadores ese objetivo único, poder ganar".

Simeone comentó que João Félix será titular y que "posiblemente Luis corte esa racha de no marcar fuera de casa en Champions", dijo el argentino.

Respecto al Chelsea, comentó: ""Hemos trabajado con 352 y 442, dos sistemas, veremos a ver cual empleamos. El objetivo es llevar el partido a donde queremos. Hemos encontrado situaciones para mejorar, no sabemos cómo van a plantear el partido pero sí tenemos claro que queremos ganar".