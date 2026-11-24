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El portugués João Félix, estrella del Al Nassr, desveló el papel que desempeña junto a su compatriota y capitán en el club saudí, Cristiano Ronaldo, tras la victoria ante el Al Sadd catarí en la Liga de Campeones de Asia Élite.

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El Al Nassr se impuso por 2-1 al Al Sadd, su visitante, en el partido que ambos disputaron el martes por la noche en el Al-Awwal Park de Riad, la capital saudí, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones de Asia Élite.

«Mi papel no ha cambiado (respecto a la temporada pasada), juego cerca de Ronaldo en cada partido», afirmó João Félix en la rueda de prensa posterior al encuentro, en declaraciones recogidas por el diario saudí «Al Riyadiyah».

Y explicó: «Este año he tenido que participar más en la construcción del juego, algo que puedo hacer, y después vuelvo a zonas cercanas a Ronaldo, y así podemos combinar para generar más ocasiones y crear peligro. El papel es prácticamente el mismo que el año pasado».

Sobre el partido, señaló: «Creo que jugamos bien, sobre todo en la primera parte, pero en la segunda nos precipitamos buscando el segundo gol y teníamos que haber estado tranquilos. Aun así, en general hicimos un partido excelente y estamos contentos con la victoria».

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Además, añadió: «Tenemos un buen grupo, con mucha calidad. Nos entendemos, hemos jugado a un gran nivel durante toda nuestra carrera, sabemos qué hacer y qué no hacer según la situación, y creamos las jugadas juntos».

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«(Sadio) Mané, (Cristiano) Ronaldo, Angelo y yo jugamos juntos por segunda temporada y entendemos bien nuestros movimientos, algo importante para generar ocasiones y goles», prosiguió.

El astro portugués cerró sus declaraciones hablando del espectacular gol que le marcó al Al Sadd: «El gol de hoy es el más bonito que he marcado, quizá sea el mejor».

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João Félix marcó el segundo gol del Al Nassr en el minuto 52, tras recibir un pase alto en la frontal del área de espaldas a la portería: remató de chilena y el balón se coló en la red del guardameta Meshaal Barsham, que no pudo detenerlo.

El astro portugués recordó así los goles de su compatriota y capitán en el Al Nassr, Cristiano Ronaldo, que marcó de la misma manera ante el Al Khaleej la temporada pasada en la Liga Profesional Saudí.

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Cristiano ya había firmado un gol de la misma forma con el Real Madrid ante la Juventus en la Liga de Campeones de 2018, y otro con la selección de Portugal ante Polonia en la Liga de Naciones de 2025.

Los aficionados han propuesto el gol de João Félix para el premio Puskás, que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) entrega cada año al autor del mejor gol.

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João Félix está ofreciendo un rendimiento extraordinario con el Al Nassr desde el inicio de la presente temporada: este es su octavo gol con el equipo en los 16 partidos que ha disputado en todas las competiciones, en los que además ha repartido 11 asistencias.

Con esta victoria, el Al Nassr suma 9 puntos y sube a la quinta posición de la zona Oeste de la Liga de Campeones de Asia Élite, con un partido aplazado pendiente ante el Al Wasl emiratí.