João Félix, cuestión de ir "partido a partido"

El mercado de invierno abre sus puertas, pero no hay novedades respecto al futuro de JF

Avanzan las hojas del calendario y no hay novedad con el 'caso' João Félix. Aunque desde la prensa inglesa se asegura que esta semana se sucederán diferentes reuniones entre el agente Jorge Mendes y varios clubes de la Premier League, para ofrecerles el fichaje del portugués, en el Atlético de Madrid mantienen la calma. El jugador tiene contrato en vigor, está entrando en los planes de Simeone y el club tiene por delante dos compromisos importantes en su hoja de ruta: la Copa del Rey ante el Real Oviedo y el 8 de enero, un duelo clave de Liga ante el Barça, en el Metropolitano. Según le consta a GOAL, sigue sin existir ninguna negociación abierta del Atleti con ningún club para dejar salir a

Ninguna oferta ni negociación abierta por João

Según ha podido saber GOAL, hace meses que el 'superagente' Jorge Mendes está presionando, ofreciendo el jugador a varios clubes y buscando fórmulas para poder hacer la operación. En las últimas horas se ha vinculado a João Félix con muchos clubes: United, Chelsea, Aston Villa y Arsenal, entre otros. La realidad es que, por más rumores que aparecen en la prensa y por más gestiones que sigue haciendo Mendes, el club colchonero todavía no ha recibido ninguna oferta oficial por João Félix. Ni de cesión, ni de traspaso. Así, que a la espera de esas ofertas que siguen sin llegar, en el Atlético de Madrid van a aplicar el sentido común: el jugador seguirá entrenando a las órdenes de Simeone y estará listo para jugar si el entrenador así lo considera ante Oviedo (Copa) y Barça (Liga). Fuentes rojiblancas consultadas por GOAL insisten en que el jugador es propiedad del Atleti, tiene contrato en vigor y si quiere salir, será siempre bajo una fórmula que el Atlético de Madrid entienda positiva para sus intereses. Y si esa oferta no llega, seguirá en el Atleti.

Qué pide el Atlético de Madrid para dejar ir a João Félix

Teniendo en cuenta que João Félix fue la mayor inversión de la historia del Atlético, fichado por 127 millones de euros por siete temporadas, con una cláusula de 350 "kilos". En base a eso, el club rojiblanco contempla dos fórmulas para dejar ir al 'Menino de Oro'. La primera, un traspaso por una cantidad siempre superior a los 100 millones. O en su defecto, incluso una cesión con compra posterior, que le permitiera recaudar esos 100 "kilos" citados. El coste de amortización anual del luso asciende a 18 millones. Después de cuatro temporadas como colchonero, al club aún le quedan por amortizar 54 "kilos" del fichaje. Un "pellizco" importante. Por ahora, el 'caso' Joao sigue en 'stand by'. Y con su situación, aunque se quiera ir, se aplicará el mantra del Cholo: "Partido a partido".

La vía de la cesión hasta junio

Otra posibilidad sería intentar acometer una cesión hasta el 30 de junio. Se trataría de una cesión sin opción de compra. Si eso sucediera, el Atlético de Madrid exigiría una tarifa de préstamo al club que apareciera - algunos medios hablan de un montante entre los 8-10 millones de euros-, al margen de que ese club asumiera la ficha de João durante los próximos seis meses, que podría estar en torno a unos 3 millones de euros hasta junio. En el Atlético insisten en que, si João quiere marcharse en este mercado de invierno, tendrá que traer una buena oferta que satisfaga los intereses del Atleti. No los del jugador, ni los de su agente. El crono avanza, las ofertas no llegan y mientras tanto, lo más inmediato para João es la Copa y la Liga. Oviedo y Barça. Si está en rampa de salida...las ofertas no llegan. Y si no llegan...seguirá en el Atleti. Cuestión de "partido a partido".