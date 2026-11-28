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A sus 27 años, João Félix, estrella del Al Nassr saudí, ha echado la vista atrás para repasar una de las etapas más importantes de su carrera: su fichaje por el Atlético de Madrid en el verano de 2019.

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El diario Sport publicó las declaraciones de João Félix en su entrevista con el diario Record, en la que admitió que la decisión de fichar por el Atlético de Madrid quizá no fue la más acertada para su carrera.

Félix recordó su llegada al conjunto madrileño tras su brillante rendimiento con el Benfica en la liga portuguesa, en una operación valorada en 126 millones de euros. Una cifra que convirtió su traspaso en el más caro de la historia del Atlético de Madrid y que, además, tuvo un gran peso a la hora de marcar el rumbo de las negociaciones.

«El Atlético de Madrid no era la opción ideal para mi estilo de juego desde el punto de vista futbolístico. Siento que no elegí bien. Pero eso no significa que me arrepienta», afirmó el futbolista portugués.

«¿Podría haber elegido un destino mejor? Quizá sí, pero fueron los únicos que se ofrecieron a pagar la cláusula de rescisión, y desde luego el presidente del club no podía rechazar la oferta. Por 126 millones de euros, ningún presidente rechazaría una cantidad así. Por eso mi destino tenía que ser el Atlético de Madrid», añadió.

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La etapa de João Félix en el Metropolitano estuvo marcada por las enormes expectativas que generaba el elevado coste de su fichaje, además de por las dificultades que encontró para tener minutos con regularidad.

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Además, su relación futbolística con el entrenador Diego Simeone nunca alcanzó el nivel deseado, y João Félix terminó saliendo del club tras pasar por varias etapas fuera del equipo, entre ellas dos cesiones al Chelsea y al Barcelona.

En su charla con el diario Record, el futbolista portugués también reconoció que al principio no era consciente de la enorme dimensión económica de su traspaso. Su situación cambió en apenas unos meses: pasó de tener dificultades para jugar en el Benfica a convertirse en uno de los fichajes más caros del fútbol mundial.

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«No era del todo consciente de lo que significaban 126 millones de euros. En diciembre no jugaba y seis meses después me vendieron por esa cantidad. Todo pasó muy rápido y no hubo tiempo para pensar», explicó.

João Félix considera que el precio de su traspaso puso su rendimiento constantemente bajo la lupa de las críticas, pero asegura que nunca permitió que eso influyera en su forma de afrontar los partidos. Además, ve aquella operación como una prueba de la enorme confianza que el Atlético de Madrid depositó en sus capacidades.

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«Por mil y un motivos, las cosas no salieron como debían. La culpa fue mía y también de otras personas en general. Pero no me gusta echar la culpa a los demás, aunque creo que el máximo responsable fui yo», subrayó.

«Al principio no gestioné bien algunas cosas, pero siempre hay que mirar hacia delante y olvidar el pasado. Lo que ya ha pasado no se puede cambiar, y ahora siento que estoy en el mejor momento de mi carrera», concluyó.