Joan García rompe su silencio sobre su delicado fichaje por el Barcelona

Joan García, guardameta del Barcelona, rompió su silencio para hablar de su traspaso desde el Espanyol al eterno rival catalán, en una operación que generó una amplia polémica entre la afición de su exclub y cuyas repercusiones siguen presentes incluso después de más de un año de su marcha.

La relación entre el portero y una parte de la afición del Espanyol había llegado a un punto de gran tensión, después de que fuera objeto de cánticos hostiles durante el partido de su exequipo ante el Sevilla, ya que un grupo de aficionados coreó un cántico en su contra antes del inicio del encuentro, en un episodio documentado por LaLiga en un informe oficial.

Joan García habló de los detalles de su traspaso al Barcelona durante su aparición en unas declaraciones recogidas por el diario catalán Sport, aclarando que el asunto comenzó como muchas operaciones de fichaje, entre rumores y noticias contradictorias, antes de convertirse en un interés oficial por parte del club catalán.

El portero dijo: "Había una mezcla de sensaciones, porque siempre pasa lo mismo, hay rumores, mucha prensa, mucha gente que sigue el tema, y circulan muchas noticias, algunas ciertas y otras no".

Y añadió: "Pero cuando te dicen en serio que quieren ficharte, y que están dispuestos a presentar una buena oferta por ti, empiezas a asimilarlo, y lo hablas mucho con las personas cercanas a ti y con tu familia, y piensas en lo que será mejor para ti y también para ellos, y después tomas la mejor decisión".

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A pesar de lo delicado del traspaso para la afición del Espanyol, Joan García reveló que tomar la decisión no fue complicado para él, asegurando que está totalmente convencido de su paso.

El guardameta del Barcelona agregó: "No fue difícil y creo que tomé la decisión correcta".

Estas declaraciones llegan en medio de la persistencia del enfado en un sector de la afición del Espanyol, que consideró el traspaso del portero al Barcelona un paso extremadamente delicado por la rivalidad histórica entre ambos clubes en la región de Cataluña.

En el plano deportivo, Joan García ofreció un inicio contundente con el Barcelona, logrando imponerse como titular en la alineación del entrenador Hansi Flick desde el primer día, mientras que su nivel contribuyó a reducir el margen de polémica en torno a la decisión de su traspaso.

El portero mantuvo su portería a cero en 21 partidos, y su porcentaje de paradas exitosas alcanzó el 82%, además de que se proclamó con el Barcelona campeón de LaLiga y de la Supercopa de España, junto a su participación en la Copa del Mundo.

Estos niveles se coronaron con su nominación al premio al mejor portero dentro de los galardones del Balón de Oro, dejando claro Joan García que su traspaso al Barcelona no fue solo un paso polémico, sino una decisión que empezó a dar sus frutos de inmediato en el plano deportivo.

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