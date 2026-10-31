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La promesa del Manchester United JJ Gabriel habría rechazado una oferta mejorada del Paris Saint-Germain, lo que deja al Real Madrid como claro favorito para hacerse con sus servicios. El prometedor mediapunta de 16 años está decidido a abandonar Old Trafford, frustrado por la falta de oportunidades en el primer equipo a las órdenes de Michael Carrick.

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Gabriel rechaza los intentos del PSG por ficharle

Gabriel ha rechazado una oferta de contrato revisada del PSG, según informa Sport. El mediapunta de 16 años y sus representantes han comunicado al club parisino que su postura no ha cambiado pese a la mejora de la propuesta económica.

Esta decisión deja al Madrid como principal favorito para hacerse con los servicios del prometedor joven. Gabriel se inclina por marcharse a España, donde cree que podrá desarrollar mejor su gran potencial.

El Real Madrid prepara una lucrativa oferta económica

El PSG esperaba que su ambicioso proyecto y su disposición a confiar en los jóvenes talentos convencieran al adolescente inglés. Sin embargo, Gabriel y su agente, Ali Barat, siguen centrados en dar el salto a LaLiga. El Real Madrid es ahora el claro favorito para cerrar la operación. El Barcelona y el Bayern de Múnich habían estudiado anteriormente su fichaje, pero ambos clubes se retiraron rápidamente tras decidir que no entrarían en una costosa puja.

Según las informaciones, el Madrid está dispuesto a comprometer más de 10 millones de euros (8,7 millones de libras) en un acuerdo de tres años. Esa elevada cifra corresponde al paquete total propuesto para el jugador, no a un traspaso que deba abonarse al United.

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Crece la frustración por la falta de oportunidades en Old Trafford

Gabriel solicitó formalmente salir de Old Trafford en septiembre. El adolescente se frustró por las discrepancias sobre su plan de desarrollo y la falta de oportunidades en el primer equipo a las órdenes de Carrick.

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Los representantes del joven habían pedido anteriormente garantías sobre los minutos que disputaría esta temporada. El Manchester United se negó a aceptar esas exigencias y los posteriores intentos de recomponer la relación no han dado resultado.

El mediapunta ingresó en la cantera a los 11 años y cuenta con un extraordinario historial en las categorías inferiores. Marcó 29 goles en 32 partidos con el equipo sub-18 antes de incorporarse a la plantilla del primer equipo para la pretemporada.

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Los trámites administrativos retrasan su posible fichaje por el Madrid

Pese a la posición favorable del Madrid, Gabriel no ha confirmado oficialmente cuál será su próximo destino. Hay que resolver varios asuntos administrativos antes de que pueda completarse cualquier traspaso internacional.

Para poder trasladarse al extranjero antes de cumplir los 18 años, el adolescente necesita obtener, mediante un pasaporte europeo, una exención de las restricciones de la FIFA. Toda la documentación y los requisitos reglamentarios necesarios deben cumplirse estrictamente.

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Si finalmente se marcha al extranjero, el United solo recibirá una modesta compensación por formación. Se espera que ascienda a unas 350.000 libras, lo que hace que su inminente salida resulte especialmente frustrante para el Manchester United.