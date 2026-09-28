Jetro Willems (32) aparece de repente como entrenador juvenil en un club de la Eredivisie

Jetro Willems (32) estaba sin equipo desde su salida del NEC este verano, pero está por ver si quiere continuar su carrera como jugador. El Sparta de Róterdam ha informado de que Willems se incorpora de inmediato como entrenador del Sub-16.

Lo hace en el marco de su curso de entrenador. «Jetro Willems, que pasó por la cantera del Sparta y disputó dieciséis partidos con el primer equipo, se incorpora de inmediato al Sub-16 para su curso de entrenador», escribió el club en X.

Tras una temporada en el NEC, Willems quedó libre, pero no está claro si sigue buscando un nuevo desafío como jugador.

Eso sí, el año pasado, cuando llegó a Nimega, ya dejó claro que el oficio de entrenador le parecía muy interesante. «Ya conocía al entrenador desde hacía bastante tiempo, antes de que me llevara a España. Hablábamos regularmente de fútbol y compartimos las mismas ideas», dijo a Voetbal International sobre Dick Schreuder.

«Cuando todavía era entrenador del PEC ya teníamos mucho contacto», añadió Willems. «Por lo visto vio algo en mí, jaja. Hablo más a menudo con entrenadores, ¿eh? Me parece interesante».

La elección del Sparta Sub-16 supone así un primer paso concreto hacia un posible futuro en los banquillos. Además, Willems cuenta, gracias a su larga carrera al más alto nivel, con la experiencia necesaria para transmitir esos conocimientos a los jugadores jóvenes.

El lateral izquierdo jugó, entre otros, en el PSV, el Eintracht Frankfurt y el Newcastle United, y vistió en 22 ocasiones la camiseta de la selección de Países Bajos.