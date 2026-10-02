Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, mantuvo su postura respecto a las normas de trato con los jugadores dentro de la selección, asegurando que no siente ningún arrepentimiento por sus declaraciones a pesar de la crisis por la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración.

Las declaraciones de Jesus se produjeron en la rueda de prensa posterior a la victoria sobre Dinamarca por 4-2, la noche del pasado jueves, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Las palabras de Jesus en la rueda de prensa previa al partido sobre la necesidad de respetar las normas dentro de la selección habían generado polémica y empujaron a Ronaldo a abandonar la concentración, mientras se acerca a anunciar su retirada internacional, según los informes.

Jesus dijo entonces: "Puedo prometer lo que quiera. Yo soy el entrenador. Le dije al jugador que no sería titular y que estaría en el banquillo. Si lo necesito durante 30 minutos, jugará; y si no lo necesito, no jugará. Ningún jugador va a cambiar mis ideas, ni él ni ninguna otra persona en el fútbol, ni siquiera ningún presidente, eso no sucederá jamás".

Cuando se le preguntó al técnico portugués ayer si se arrepentía de sus palabras, respondió, según destacó el diario portugués "A Bola": "No, en absoluto. No me arrepiento y sigo pensando de la misma manera. Hay jugadores que gozan de un estatus especial, eso está muy claro, pero insisto en que las normas son iguales para todos. Siempre he pensado así y debo seguir pensándolo".

¿Los silbidos?

El seleccionador de Portugal habló sobre las reacciones de la afición, después de que se le preguntara por los silbidos de desaprobación que, según se dijo, se produjeron a la salida del equipo del hotel y en el estadio.

Dijo: "No escuché silbidos de desaprobación por parte de la afición portuguesa, a pesar de que estaba cerca de ellos. No escuché nada de ese tipo de parte de los portugueses".

Y añadió: "Lo más importante tras una victoria, e incluso cuando no se logra el triunfo, es respetar a la afición. Eso es imprescindible para mantener su vínculo con la selección".

Jesus abordó su relación con los aficionados portugueses residentes fuera de su país, diciendo: "Durante los últimos seis o siete años he sido un emigrante. Cuando vives fuera de tu patria, no te vuelves menos portugués, sino que quizá sientas una pertenencia aún mayor. Estas personas se identifican con nuestra bandera y nuestro país, y eso hay que valorarlo".

"Celebré con Ronaldo al ritmo del tambor"

Sobre su acercamiento a la afición durante las celebraciones, Jesus explicó que ese gesto no es nuevo para él, sino que acostumbraba hacerlo con los equipos que dirigió anteriormente.

Dijo: "Si miran mi trayectoria como entrenador, verán que hacía lo mismo con los demás equipos. Y en el Al Nassr saudí también lo hacía. Cuando ganábamos, tocaba el tambor con Cristiano".

El técnico portugués se refiere a las famosas celebraciones a las que acostumbraban los jugadores del Al Nassr tras los partidos al conseguir la victoria. Ronaldo lidera estas celebraciones con la afición, en una costumbre que se ha vuelto habitual desde la llegada de Don.

Y añadió: "Mi relación con la afición es muy estrecha, pero la cosa es diferente cuando se trata de Portugal".

Jesus mostró su satisfacción por el nivel que ofreció la selección, señalando que el rendimiento reflejó la calidad del equipo, su madurez y su capacidad para jugar con ideas claras y un enfoque arriesgado.

Concluyó sus declaraciones diciendo: "Creo que ustedes, los periodistas, están muy contentos porque Portugal demostró calidad en el juego y porque es un equipo maduro que tiene ideas claras y confía en su capacidad para aplicarlas sobre el terreno de juego. Esta es la vida del entrenador: vencer, ganar. Esta es la vida del entrenador".