Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, se mostró satisfecho con la victoria por 4-2 ante Dinamarca, este jueves por la tarde en el estadio Parken de Copenhague, en el marco de la Liga de las Naciones de la UEFA.

También se refirió a la polémica que ha rodeado a la selección en los últimos días a causa de Cristiano Ronaldo, asegurando que lo sucedido no afectó a la cohesión del grupo.

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Jesus declaró tras el partido, en unas declaraciones recogidas por el diario"A Bola" de Portugal: "Lo que más me gustó fue la victoria, naturalmente. Este es nuestro tercer partido, y siento que el equipo mejora partido a partido. Evolucionamos con el análisis que hacemos de los encuentros, y en el siguiente partido el equipo suele ofrecer un rendimiento más alto, tanto defensiva como ofensivamente".

Y añadió: "Ganar 4-2 aquí no es fácil. Dinamarca es un gran equipo, difícil de frenar, con calidad técnica y muy fuerte en el balón parado. Y volvimos a estar bien en ese aspecto defensivamente".

El entrenador de Portugal expresó su admiración por la forma en que sus jugadores afrontaron la presión alta, afirmando: "Me gustó mucho la presión, y la manera en que el equipo cree en la presión defensiva. Jugar así es muy complicado".

Y cuando se le preguntó si sentía que el grupo lo seguía, Jesus rechazó describir a los jugadores como si estuvieran bajo su control, prefiriendo subrayar su fe en sus ideas, y dijo: "No tengo un grupo en el puño. Tengo un grupo que cree en la idea del entrenador. Ellos creen en mis ideas, y como tienen una gran calidad individual las cosas se vuelven más fáciles".

Y matizó: "Si eso significa que tengo un grupo en el puño, entonces sí lo tengo, porque van de la mano conmigo y con mis ideas".

La polémica de Ronaldo

Sobre la polémica que rodea a la estrella del Al Nassr saudí, Cristiano Ronaldo, que abandonó la concentración de la selección antes del duelo ante Dinamarca, molesto por no haber participado contra Noruega, Jesus dijo: "Después del próximo partido veremos qué ocurre. Hasta entonces, debo seguir centrado en el próximo partido, como estuve centrado en el de hoy".

Y mientras continuaban las preguntas sobre lo difícil que resulta mantener la concentración ante estos acontecimientos, el técnico portugués recalcó que eso no era algo difícil para él, afirmando: "No me resulta difícil concentrarme. ¿Sabes qué es lo difícil para mí? No entender lo que pasa dentro. No saber cómo entrenar a mis jugadores. Eso es lo difícil para mí. Y lo demás... cero".

Jesus concluyó sus declaraciones subrayando la cohesión de la selección portuguesa, afirmando: "Lo importante es lo que tenemos que hacer. Las cosas que ocurren no separan al grupo, no nos han separado y no nos van a separar".



