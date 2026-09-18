Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, habló sobre su decisión de convocar a Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, a la lista de la "Brasil de Europa", de cara a disputar los encuentros de la primera y segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Jesus se prepara para dirigir a la selección de Portugal por primera vez, después de asumir el cargo como sucesor del español Roberto Martínez, e inicia su nueva etapa con la convocatoria de un grupo de los futbolistas más destacados de la selección, encabezados por Ronaldo, quien aún conserva su lugar en las filas del equipo pese a su avanzada edad.

El técnico portugués afirmó que la elección de Ronaldo no se basó únicamente en su historial, subrayando que el nivel del jugador durante los entrenamientos y los partidos será el factor determinante para definir su participación con la selección en la próxima etapa.

Jesus declaró durante la rueda de prensa que ofreció este viernes, tras anunciar la lista de la selección portuguesa: "Si va a jugar, cumplirá su papel. Lo que importa es su rendimiento".

Lee también: ¿Se ha echado atrás Cristiano Ronaldo en la idea de adquirir el Al Nassr?

El entrenador portugués añadió, explicando su filosofía a la hora de tratar con Ronaldo: "El pasado no cuenta, aunque se tiene en consideración todo su historial, pero es el rendimiento el que determinará, tanto para él como para todos, las decisiones que debo tomar en los partidos y los entrenamientos".

Y prosiguió: "Y volviendo a Cris, es un jugador como todos los demás; si su nivel es bueno, jugará, y si no lo es, no jugará. Así es como trato a todos".

Al mismo tiempo, Jesus insistió en que Ronaldo tiene un lugar especial por su trayectoria excepcional, pero aclaró que eso no le dará ninguna ventaja cuando se trate de sus decisiones técnicas dentro de la selección.

Y dijo: "¿Tiene Cris un lugar distinto? Sí. Su trayectoria es distinta y tiene 5 Balones de Oro. Pero ¿influye eso en mis decisiones? No, no influye en absoluto".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Jesus concluyó sus palabras sobre el capitán del Al Nassr diciendo: "Pero ¿es diferente a los demás? Sí, es diferente", en referencia al lugar histórico que ocupa Ronaldo dentro del fútbol portugués y mundial, al tiempo que reiteró que la participación con la selección seguirá ligada al nivel que ofrezca el jugador.

Las declaraciones del nuevo entrenador de Portugal no se limitaron a Ronaldo, ya que señaló que hay 13 jugadores en la lista con los que ya ha trabajado, considerando que su conocimiento previo de varios integrantes de la selección representa un factor que le ayuda al inicio de su tarea, sobre todo porque hasta ahora no cuenta con un grupo base plenamente estable.

Jesus completó sus declaraciones: "Y eso me ayuda, porque no tengo una base o un grupo titular ya listo; la selección va a empezar a jugar, y por eso hubo, dentro de este enfoque, una serie de jugadores que fueron importantes para mí en mi decisión y en mi elección".

Y sobre el gol número 1000, Jesus dijo: "Creo que la posibilidad de que Ronaldo alcance ese logro será con el Al Nassr saudí y no con Portugal".