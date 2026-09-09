El brasileño Gabriel Jesus, nuevo delantero del Barcelona, reveló la mala experiencia que vivió en el Arsenal antes de firmar por el club catalán, poco antes del cierre del pasado mercado de fichajes de verano.

Gabriel Jesus (29 años) debutó con el Barcelona el pasado domingo en la contundente victoria por 5-0 sobre el Valencia, en LaLiga.

El delantero brasileño llegó procedente del Arsenal por 10 millones de euros y fue el último fichaje del conjunto catalán en verano, después de que se frustrara el traspaso de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, al Blaugrana.

Tras sus primeros minutos como jugador del Barcelona en el estadio de Mestalla, Gabriel Jesus explicó cómo se produjo su venta al Barcelona y detalló la difícil situación que atravesó durante sus últimos días en el Arsenal.

Jesus dijo, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "La verdad es que estaba entrenando. Hice toda la pretemporada con el Arsenal, como de costumbre. Está claro que ya sabía de antemano que probablemente no jugaría allí o que no tendría muchas oportunidades, pero nadie me lo dijo".

Y añadió: "Soy un jugador profesional, como sabéis, así que seguí entrenando con el grupo. Luego, de repente, me pusieron a entrenar solo. Continué entrenando e hice todo lo posible para estar preparado por si tenía la oportunidad de volver a jugar al máximo nivel".

Jesus elogió los esfuerzos de Deco, director deportivo del Barcelona, por ayudarle a cumplir su sueño de jugar en el Blaugrana.

Y prosiguió: "Sabíamos que tenía la posibilidad de venir, y dije que sí de inmediato, pasara lo que pasara. Estoy muy feliz de estar aquí".

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