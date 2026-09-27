Se produjo una gran sorpresa antes del partido entre Noruega y Portugal, esta noche, en el estadio Ullevaal de Oslo, después de que Jorge Jesús decidiera sentar a Cristiano Ronaldo en el banquillo al inicio del encuentro.

En consecuencia, el comienzo del esperado partido no presenciará el ansiado duelo entre Cristiano Ronaldo y Erling Haaland.

Jesús dijo antes del inicio del encuentro, según el diario "Mundo Deportivo": "Hoy es el tercer día. Ronaldo jugó cerca de 70 minutos en el partido ante Gales, y sentí que no podía ser titular en dos partidos consecutivos hoy".

Y añadió: "Queremos a Ronaldo en estos cuatro partidos, aunque sea solo por unos pocos minutos, pero lo queremos en el campo".

Cristiano Ronaldo, de 41 años, fue titular en el partido del jueves en el que Portugal venció a Gales por 1-0. La selección portuguesa, vigente campeona del torneo, visitará a Dinamarca el próximo jueves y recibirá a Noruega el 4 de octubre.

Cristiano Ronaldo no había participado como suplente con la selección portuguesa durante dos años, concretamente desde el 8 de septiembre de 2024, en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra Escocia (2-1), donde Roberto Martínez lo hizo entrar en la segunda parte, y decidió el encuentro con su gol en el minuto 88.

En lugar de Cristiano Ronaldo, Jesús comenzó hoy en Oslo con Gonçalo Ramos como delantero centro en un ataque que también incluyó a João Félix, autor del gol ante Gales, y a João Neves.

Por otro lado, el técnico noruego Ståle Solbakken incluyó a Haaland en su once inicial, quien marcó dos goles en la victoria de su equipo por 3-2 sobre Dinamarca el jueves.