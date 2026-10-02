Jorge Jesús, seleccionador de Portugal, no fue la primera víctima de la ira de su compatriota Cristiano Ronaldo durante la presente temporada, ya que le precedió el australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr.

Ronaldo había abandonado la concentración de la selección de Portugal en la capital danesa, Copenhague, anteayer miércoles, tras una discrepancia con su entrenador Jorge Jesús, por no haber participado en el partido ante Noruega en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

El fiable periodista Guillem Balagué afirmó, en un mensaje a través de su cuenta personal en la red social "X", que Ronaldo ya se había rebelado antes contra Postecoglou, durante la actual temporada de la Liga Roshn saudí.

Esto ocurrió el pasado 25 de agosto, en la tercera jornada de la Liga Roshn, cuando el Al Nassr remontó una desventaja de dos goles ante el Al Ettifaq en la primera parte y acabó ganando por 3-2 tras la salida de Ronaldo en la segunda mitad.

Según Balagué, Ronaldo sufrió en la primera parte y se retiró enfadado y en solitario tras su finalización, para ser sustituido al inicio de la segunda mitad, lo que le llevó a abandonar por completo el terreno de juego sin sentarse en el banquillo.

El fiable periodista señaló que Postecoglou no habló de este asunto en la rueda de prensa posterior al partido, y que ha permanecido en secreto hasta el momento.

Cabe recordar que Ronaldo ha disputado con el Al Nassr 7 partidos en la Liga Roshn y la Liga de Campeones de la AFC Elite desde el inicio de la presente temporada, en los que ha logrado marcar 3 goles, sin dar ninguna asistencia.







