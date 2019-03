Jesús Navas en Goal: "Conseguir otra vez un título para el Sevilla sería algo muy grande"

El capitán analiza la extraña temporada del club de Nervión tras la salida de Machín y los regresos de Caparrós y Monchi.

Jesús Navas (Los Palacios, 1985) lo ha ganado casi todo en el , el y la Selección pero los éxitos no le han cambiado. A sus 33 años sigue conservando el alma de aquel niño que regateaba a los charcos, es feliz con poder entrenar cada día en el estadio que ahora lleva su nombre en la Ciudad Deportiva y seguir jugando al fútbol al más alto nivel en el club de su vida.

Con la responsabilidad de ser el capitán, el dueño de la banda derecha del Ramón Sánchez-Pizjuán analiza en exclusiva para Goal la extraña temporada del club de Nervión, los regresos de Monchi y Joaquín Caparrós, la salida de Pablo Machín y la ilusión de alcanzar uno de los puestos que devuelvan a su equipo a la UEFA .

¿Cómo está el equipo de cara al momento clave de la temporada?

“Con muchas ganas, con mucha ilusión de poder hacer cosas importantes con el objetivo que nos queda. Intentaremos meternos en Champions, que para nosotros sería muy bueno”.

¿Cómo es volver a trabajar con Caparrós?

“Muy contento. Lo he tenido en varias etapas de mi carrera y poder estar otra vez con él, trabajar fuerte, que a él le gusta mucho trabajar con intensidad, nos va a venir bien para estos partidos que nos quedan”.

¿Lo ve quedándose el año que viene?

“Va a depender de los objetivos que consigamos todos juntos. Intentaremos meternos en Champions y eso sería muy bueno para todos”.

¿Qué falló con Machín?

“Creo que estábamos haciendo un fútbol muy vistoso, estábamos jugando bien y disfrutando. Sí que en algunos partidos no tuvimos fortuna pero, la verdad, es que estábamos muy contentos y agradecidos de cómo estaba y cómo trabajaba con nosotros”.

Fotografía y vídeo: Tomás Quifes

Empezaron siendo líderes y parece que el equipo se deshinchó.

“Hay rachas que se dan. Nos tocó estar muy bien al principio, luego encadenamos varios partidos que no encontrábamos la victoria. Ahora estamos situados bien y tenemos que pelear lo que nos queda”.

Unas semanas después, ¿encuentran explicación a la eliminación en Praga con dos goles de rebote, un penalti y un gol en el último minuto? ¿Hubo, además de todo, mala suerte?

“La verdad es que sí. No sólo allí, si no aquí. En la eliminatoria desde el principio no tuvimos fortuna, se encontraron con dos goles en nuestro estadio. Luego allí lo tuvimos y se escapó al final. Ahora tenemos que seguir trabajando juntos. Si seguimos en esa línea, llegarán los objetivos”.

¿Fue una de sus noches más duras como sevillista?

“Sobre todo por cómo fue al final, cómo se produjo, lo teníamos en nuestra mano y cómo se escapó. Fue una pena”.

¿Cómo llegan al partido contra el ?

“Va a ser un partido muy disputado, muy vistoso para el espectador. Esperamos que salga bien y darlo todo porque nos jugamos mucho”.

¿Cómo se está viviendo desde dentro del club la vuelta de Monchi?

“Muy contentos. Es una persona que conocemos ya cómo trabaja, es muy cercano a nosotros y va a ser muy bueno para el equipo. Que venga gente que conoce la casa es una ventaja que tenemos ahí, nos ayudará”.

Cómo ven la pelea por la Champions con equipos como el o el Valencia a los que aún se tienen que enfrentar.

“Cada partido es muy difícil. Hay varios equipos que estamos ahí metidos y va a ser una disputa bonita. Tenemos que llegar con todas las opciones a los últimos encuentros para pelearlo”.

El también está en la lucha y pronto es el derbi, ¿hay ganas de revancha?

“Tenemos que pensar en el partido de Valencia, luego vienen otros partidos importantes y hasta que no llegue ese partido no nos centraremos en ese”.

Tuvo una conexión muy especial con Kanouté y ahora otro delantero como Ben Yedder ha conquistado el corazón de los sevillistas, ¿cómo es jugar con él?

“Los años que estuve con Freddie fueron increíbles, no sólo en lo futbolístico, como persona es de diez. Pasamos mucho tiempo en verano, que en vacaciones estamos juntos. Ahora con Ben Yedder es una maravilla en el campo. Tiene mucha calidad, define con las dos piernas y a nosotros nos aporta muchísimo”.

Fotografía y vídeo: Tomás Quifes

En el plano personal, ¿cómo lleva jugar de lateral derecho?

“La verdad es que muy contento. Soy un jugador que me gusta atacar y eso siempre lo voy a mantener porque disfruto mucho subiendo hacia arriba. Es una faceta que también ya con Guardiola me puso en esa posición, conocía que defensivamente me gusta trabajar también y es algo que estoy disfrutando”.

Estamos hablando en el campo Jesús Navas de la Ciudad Deportiva, ¿qué le dice eso?

“Es un reconocimiento por hacer bien las cosas. Eso ayuda para seguir trabajando con humildad y seguir disfrutando con lo que hago. Para mí es muy bonito”.

¿Cómo ha cambiado Jesús Navas desde ser el niño que regateaba a los charcos como decía Pablo Blanco a ser ahora un referente para todo el sevillismo?

“Yo sigo siendo el mismo. La verdad es que sigo siendo la misma persona, con mi familia, en mi pueblo y cuando salto al campo intento disfrutar al máximo y darlo todo por el equipo”.

¿Cómo fue la experiencia en la Premier League?

“Pasé cuatro años muy buenos, la verdad que fueron años muy buenos, no sólo en lo futbolístico, si no en lo personal. Aprendí mucho, crecí en todos los aspectos y eso es algo muy bonito. Ganamos la Premier el primer año, dos Copas y estoy muy contento por todo”.

¿Y trabajar con Guardiola?

“Muy bueno. Como entrenador lo tiene todo, cómo trabaja con el equipo y me ayudó mucho en lo personal y en lo futbolístico. Son personas muy buenas”.

Lo ha conseguido prácticamente todo, ¿qué sueño le queda por cumplir a Jesús Navas?

“Seguir disfrutando como lo hago en cada partido e intentar conseguir un título para el Sevilla otra vez sería algo muy grande y en la Selección estar en todo momento ahí, que eso para mí es un orgullo”.