Jesús Molina descarta haber llegado a Chivas como 'refuerzo estrella'

Molina, de 30 años, busca día a día erradicar las críticas que se han presentado por su pasado con el América.

Aún con los títulos que avalan su carrera profesional, Jesús Molina no se considera como el "refuerzo estrella" de Chivas. Para el Clausura 2019, la directiva del Guadalajara cumplió con una de las peticiones de José Saturnino Cardozo: contar con un hombre materia de selección mexicana que pudiera dar consistencia en el mediocampo, luego de tres torneos consecutivos sin clasificar a liguilla y el fracaso en el pasado Mundial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2018.

Esto ha quedado en evidencia con números del Centro de Innovación Tecnológica de la Liga MX. En cuatro jornadas, se ha vuelto uno de los mejores hombres de su posición, con un 89 por ciento de efectividad de pases.

"Es solo agradecer a la gente que habla bien de mi. Uno siempre trabaja para hacer bien las cosas y que el equipo funcione, pero no me considero tampoco el refuerzo estrella. Vengo y doy lo mejor de mí, siempre trato de aportar no solamente dentro de la cancha, trato de aportar también fuera", mencionó en conferencia de prensa en Verde Valle, a unos días de recibir al Veracruz en la Fecha 5 del torneo de Liga.

A la par de hombres como Jair Pereira, Hiram Mier, Isaac Brizuela, Josecarlos Van Rankin, Miguel Ponce y Alan Pulido, Molina entiende el papel de líder con el que cuenta y lo que implica en un renovado Guadalajara. "Siempre he considerado que hay tipos de liderazgo. Hay jugadores que son de hablar, de gritar, de hacer aspavientos. Hay jugadores que calladitos demuestran dentro de la cancha su liderazgo, su manera de comportarse. Siempre he dicho que el líder debe ser dentro y fuera de la cancha. Es difícil, cargas con una gran responsabilidad y no es fácil porque generalmente cuando el líder se equivoca es más observado, pero somos humanos, cometemos errores y debemos tratar de cometer los menos posibles".

Molina Granados consideró que la derrota con Santos Laguna en Liga y el empate con Cimarrones en Copa MX fueron "una cachetada", luego de haber sido invictos y superlíderes por tres semanas en ambas competiciones.