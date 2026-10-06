El brasileño Gabriel Jesus, delantero del Barcelona, elogió a su compañero y compatriota Raphinha, al tiempo que reveló su amor por el Barça desde su infancia.

Las declaraciones de Jesus, que se incorporó al Barcelona a comienzos de la presente temporada, se produjeron durante una sección de preguntas y respuestas con los aficionados del Barça a través de los canales oficiales del club, en la que repasó su experiencia en sus primeras semanas con el equipo y habló de los jugadores que le han impresionado, además de sus recuerdos con el club y la influencia de la leyenda del Barcelona Ronaldinho.

Cuando le preguntaron por el jugador en el que confía para marcar el gol decisivo en una final de la Liga de Campeones de Europa, el delantero brasileño no dudó en elegir a Raphinha.

Jesus dijo, según recogió el diario catalán "Sport": "Raphinha está encendido, y su manera de finalizar las jugadas es una locura. Lo conocía de la selección brasileña, y ya sabía que era muy bueno finalizando las jugadas, y creo que ha evolucionado aún más hasta ahora".

Buen comienzo con el Barcelona

Gabriel Jesus habló de sus primeras semanas con la camiseta del Barcelona, explicando que el último parón internacional no fue para él como unas vacaciones completas, pese a la ausencia del equipo en los partidos durante 3 semanas.

Dijo: "Me he encontrado en muy buena forma. Fue un mes de adaptación. Conocía a algunos jugadores con los que ya había jugado, así que fue bueno conocer a todos los jugadores".

Y añadió: "Tenemos jugadores extraordinarios y un gran entrenador, y vamos por el buen camino".

El delantero brasileño reveló su vínculo con el Barcelona desde su infancia, al afirmar: "Me siento muy feliz de estar en un club como este. Faltaba a algunas clases para ver al Barcelona en la Liga de Campeones de Europa".

Y continuó: "He terminado vistiendo la camiseta del Barcelona, y es algo por lo que doy gracias a Dios. Es su voluntad, y aquí estoy".

La sorpresa de Jesus: un joven jugador que supera a Yamal y Hamza

Cuando le preguntaron por el joven jugador que más le ha sorprendido dentro del vestuario del Barcelona, Gabriel Jesus eligió el nombre de Bryan Fariñas, por encima de nombres como Lamine Yamal y Hamza Abdelkarim.

Dijo: "Ya he dicho que Fariñas es el joven jugador que más me ha sorprendido, porque todo el mundo habla de Lamine, Gavi y Pedri, y todos los conocen, pero no hay mucha gente que conozca a Fariñas".

Y añadió: "Cuando entreno con él cada día, veo un gran potencial y un futuro extraordinario para él".

Cancelo, el más cercano y el más divertido

Sobre el jugador más divertido del vestuario, así como su compañero más cercano, Jesus eligió a su compatriota João Cancelo en ambos casos.

Dijo: "El jugador más divertido del equipo es Cancelo, por su manera de hablar y su personalidad, es una buena persona, y tengo una relación extraordinaria con él".

Y añadió: "Tengo una buena relación con todos mis compañeros, pero tengo una larga historia con Cancelo. Hablamos mucho, así que lo elijo a él".

Jesus explicó que el ambiente del vestuario no le sorprendió, al afirmar: "Es difícil elegir a una sola persona aparte de los jugadores que ya conocía. Creo que todos son buenas personas, y no fue una sorpresa para mí, porque me habían dicho de antemano que el vestuario es uno de los puntos fuertes de este equipo".

Ronaldinho, su referente en el Barcelona

Jesus habló de la influencia de su compatriota Ronaldinho en su relación con el Barcelona, destacando que la leyenda del club fue una de las figuras más destacadas que lo inspiraron.

Dijo: "Sabía que Ronaldinho era una gran leyenda, pero cuando llegué aquí me di cuenta de la magnitud de la ayuda que aportó. Muchos lo eligen como el mejor brasileño en la historia del Barcelona, y también fue mi ídolo en el Barcelona".

Su posición favorita y la cualidad que considera más importante

Sobre su posición favorita, Gabriel Jesus afirmó que la prioridad para él es jugar, señalando su capacidad para desempeñarse en más de una posición.

Dijo: "Mi posición favorita es estar dentro del campo. Tengo la capacidad de jugar en muchas posiciones, y puedo jugar por el centro y por las bandas, pero ahora me siento cómodo en la posición de delantero número 9".

Y sobre sus principales cualidades, dijo: "Mis mejores cualidades son la versatilidad y la mentalidad ganadora".

El Clásico, el mayor reto

Jesus reveló el partido que más desea disputar con la camiseta del Barcelona, afirmando que el enfrentamiento ante el Real Madrid representa un reto especial para él.

Dijo: "El gran reto aquí son todos los partidos, pero siempre queremos disputar los grandes partidos. Hay partidos en la Liga de Campeones de Europa, y también el Clásico, y quiero jugar el Clásico algún día. Elijo este partido como el mayor reto".

Y sobre el mejor consejo que ha recibido a lo largo de su carrera, Jesus resumió su respuesta diciendo: "El mejor consejo que he recibido es que seas tú mismo".

También reveló lo que más le ha sorprendido desde su llegada al Barcelona, al afirmar: "Al principio, me sorprendieron los aficionados. Puedes encontrar cientos de aficionados esperándote frente a los hoteles".