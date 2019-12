Jesús Martínez pagó sueldos de jugadoras de Veracruz

El dirigente se encargó de pagar los salarios caídos de las Tiburonas por parte de Fidel Kuri.

En medio de la desafiliación del Club Veracruz y sus diferentes categorías, el dueño del Jesús Martínez decidió pagar los adeudos que tenía Fidel Kuri con la plantilla femenil.

Todos ellos habían sido ingresados a la Comisión de Controversias de la Federación Mexicana de Futbol, pero aún se encontraban en diferentes procesos. Pese a ello, el dirigente saldó de su propia bolsa lo que estaba pendiente.

"Me dio mucho gusto hablar con él. Es un ángel vestido de ser humano, su calidad humana me impactó muchísimo, me dio gusto que una persona tan importante como él se preocupara por mí, por mis compañeras y todas las situaciones que hemos vivido, estamos conmovidas y agradecidas", explicó Chelyli Almejo, exjugadora de las Tiburonas a Reforma.

Además Martínez y el cuerpo técnico encabezado por Eva Espejo abrieron visorías para que futbolistas pudieran recalar con las Tuzas para el Clausura 2020 en el que debutarán frente al León en el Estadio Hidalgo.