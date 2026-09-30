Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, negó la existencia de cualquier crisis con su estrella Cristiano Ronaldo, y afirmó que lo que se ha comentado es "un asunto que no existe".

Jesus declaró este miércoles, durante una rueda de prensa previa al duelo ante Dinamarca previsto para mañana, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA: "Se dice mucho al respecto en Portugal, hasta el punto de que no entiendo qué está pasando. Pero no había nada que discutir".

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El técnico agregó: "Ellos, los medios portugueses, prácticamente me obligaron a hablar con Cristiano, sobre una situación que no existía en absoluto".

Y continuó: "Le dije a Cristiano: se dice mucho al respecto en Portugal... Y Cristiano me respondió: estoy aquí para que tú decidas. Si quieres que juegue, jugaré. Y si no quieres que juegue, no jugaré. Y si me quieres en la grada, iré a la grada".

Jesus añadió: "Ya lo habíamos resuelto todo después de la cena. Ni siquiera había ningún problema".

"Se negó a entrenar"

Sobre si la estrella del Al Nassr saudí se había negado a entrenar, Jesus dijo: "No, no se negó a entrenar. Cristiano entrenó en el gimnasio, hizo ejercicios de movimiento en el campo y luego realizó ejercicios de fortalecimiento muscular en el hotel".

Y prosiguió: "Eso es exactamente lo que ocurrió. Y hoy entrenará, vengan y vean la sesión de entrenamiento y lo verán. Y no hablo solo de Cristiano: ¿de verdad creen que un jugador de la selección puede negarse a entrenar? No solo en Portugal, sino en cualquier selección. Eso es lo que quería aclarar".

Las declaraciones de Jesus llegaron tras lo que se dijo sobre el enfado de Ronaldo por no haber participado en la victoria ante Noruega (2-1) el pasado domingo, en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

"El Don" no participó en el partido —ni siquiera desde el banquillo— y tampoco entrenó con sus compañeros el lunes ni el martes. Jesus había explicado antes del encuentro que planeaba hacerle jugar, aunque era poco probable que fuera titular.

Tras el pitido final en Oslo, Ronaldo se dirigió directamente desde el banquillo al túnel, sin unirse a sus compañeros para saludar a la afición portuguesa que había acudido al partido.



