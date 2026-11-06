Jesus en una rueda de prensa explosiva: Iba a convocar a Ronaldo; no sé por qué se retiró y no me siento culpable

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, abrió por completo el expediente de Cristiano Ronaldo durante la rueda de prensa que ofreció este viernes, tras anunciar su primera convocatoria desde la retirada del capitán de la selección del fútbol internacional, asegurando que no tenía conocimiento previo de la decisión del jugador y que tenía la intención de convocarlo para disputar los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA.

La retirada de Ronaldo, ayer jueves, llegó tras semanas de una gran crisis con Jesus, que comenzó cuando el capitán de Portugal abandonó la concentración de la selección en Copenhague el pasado octubre, sin permiso, en protesta por unas declaraciones previas del seleccionador, siendo sancionado después por la Federación Portuguesa.

Y pese a que la crisis parecía encaminada hacia una solución, Ronaldo sorprendió a todos al anunciar su retirada internacional apenas 24 horas antes de desvelarse la nueva lista de Portugal de cara al parón de noviembre.

Jesus habló durante la rueda de prensa sobre los detalles de la decisión, su relación con Ronaldo y si esperaba que el jugador continuara con la selección.

Jesus toma prestadas las palabras de Ronaldo: «Apuntamos a la renovación y al futuro»

Jesus comenzó su intervención refiriéndose a los nuevos nombres que incluyó en la lista de Portugal, que contó con siete jugadores nuevos, recuperando al mismo tiempo las palabras de Ronaldo sobre el futuro y la renovación.

Y dijo, según recogió la cadena RMC: «En cuanto a la lista, hay siete jugadores nuevos. Espero que estos jugadores demuestren con sus clubes que ofrecen el nivel que se corresponde con una convocatoria a la selección absoluta, especialmente los cinco jugadores que formaban parte de la selección sub-21».

Y añadió: «Y, por tomar prestadas las palabras de Cristiano, apuntamos a la renovación, al futuro y a la selección portuguesa. Esa es la perspectiva desde la que miramos las cosas».

«Por supuesto que pensaba que volvería»: Jesus revela su sorpresa

Jesus reconoció que esperaba que Ronaldo continuara con la selección, e incluso pensaba en convocarlo y hablar con él antes de que el jugador anunciara su decisión de retirarse.

Y dijo: «En cuanto a la situación de Ronaldo actualmente, lo que sucedió en el pasado no me importa. Por supuesto que pensaba que volvería, y pensaba en convocarlo y hablar con él. Pero tengo que respetarlo. Él decidió que había llegado el momento de dejar la selección. Tarde o temprano, eso iba a suceder».

Y explicó: «Él consideró que este era el mejor momento para marcharse. Y tengo que respetar su decisión, sin olvidar nunca lo que representó para Portugal y lo que sigue representando, y el símbolo que supone para los jóvenes jugadores que comienzan su trayectoria. Son dos cosas completamente distintas».

«Me enteré a la vez que vosotros»: Jesus niega haberlo sabido de antemano

Jesus aseguró que no recibió ninguna notificación previa de Ronaldo sobre la decisión de retirarse, aclarando que se enteró del asunto en el mismo momento que todos los demás.

Y dijo: «Me enteré a la vez que todos vosotros. Fui informado de su decisión ayer jueves, como sabéis, tras el vídeo que preparó y el comunicado que publicó. Hasta ese momento, no sabía nada».

Y prosiguió: «Jugaba y marcaba goles, y era un jugador como el resto de los jugadores de mi equipo».

«Mi nombre quedará ligado a su marcha»: Jesus habla sobre el legado de Ronaldo

El seleccionador portugués reconoció que su nombre quedará ligado a la decisión de Ronaldo de poner fin a su trayectoria internacional, cualquiera que fuera el momento de esa decisión.

Y dijo: «No intenté hablar con Cristiano. La marcha de Cristiano Ronaldo de la selección iba a dejar, pasara lo que pasara, una huella en mi etapa como seleccionador, que se extiende durante cuatro años hasta 2030».

Y añadió: «Si no hubiera ocurrido durante esta concentración, habría podido tomar la decisión en otro momento, si consideraba que era el momento adecuado. Podría haber sucedido en cualquier fase de la Liga de Naciones. En cualquier caso, mi nombre quedará ligado a la marcha de Cristiano Ronaldo, salvo que vuelva a jugar en 2030».

«No tenía ningún rencor contra él»: Jesus revela que iba a convocar a Ronaldo

Jesus aseguró que efectivamente tenía la intención de convocar a Ronaldo, subrayando que sus decisiones previas no nacían de ninguna disputa personal con el capitán de Portugal.

Y dijo: «Si digo que pensaba en convocarlo, es porque creía que iba a continuar en el proyecto de la Liga de Naciones. No tenía ningún rencor contra él».

Y explicó: «¿Por qué? Porque todas mis decisiones se tomaron por el bien del equipo. Como seleccionador, siempre he defendido lo que era mejor para el equipo. Y estoy tranquilo con mi decisión».

Jesus pierde la paciencia con las preguntas sobre Ronaldo

Y conforme los periodistas seguían planteando preguntas relacionadas con Ronaldo, Jesus pareció molesto por la reiteración del tema, y dijo con claridad: «Este tema ya se ha debatido, y no voy a hablar de él de nuevo. Si queréis hablar de la no convocatoria de Ronaldo, no hay problema. Este punto ya se ha tratado».

Pero el seleccionador volvió a insistir: «Volvemos otra vez al mismo tema. No voy a hablar de este asunto de nuevo. Si queréis preguntar por el motivo de la ausencia de Cristiano, o sobre si creía que iba a ser convocado... sí, lo creía. Pero de lo que he hablado ya no es el tema. El tema son estos 28 jugadores y la decisión de Cristiano, que todos debemos respetar. Es un símbolo. Ya hablé de ello ayer, y no voy a repetir lo que dije».

Jesus se niega a comentar la postura del presidente de la Federación

El seleccionador de Portugal se negó a entrar a valorar la postura de Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa, que conocía la decisión de Ronaldo antes de su anuncio, asegurando que el asunto no le concierne en su condición de seleccionador.

Y dijo: «Cristiano debía, sin duda, quedarse durante mi etapa como seleccionador. Eso era algo evidente».

Y añadió: «En cuanto a la postura del presidente, y dado que soy seleccionador y director de la selección nacional, no voy a comentar lo que puede o debe hacer. Eso está fuera de lugar».

«No sé por qué tomó esta decisión»: Jesus desconoce el motivo de la retirada de Ronaldo

Y cuando se le preguntó de nuevo a Jesus por las razones que llevaron a Ronaldo a retirarse, especialmente porque el jugador había descartado esta idea hacía aproximadamente un mes, tras abandonar la concentración de la selección, aseguró que no sabe qué le empujó a cambiar de postura.

Y dijo: «Debéis preguntárselo a él... De lo que estoy completamente seguro es de que Cristiano trabajó conmigo durante un año en el Al-Nassr. Éramos felices en nuestro club, y fuimos campeones. Respeto su decisión».

Y añadió: «Siempre iba a quedarse a mi lado durante todos los años en los que se suponía que íbamos a trabajar juntos. La decisión fue suya. No sé por qué tomó esta decisión».

Y prosiguió: «Lo que sé es que sabía que su momento se acercaba, y tenía que elegir. Y eligió. Solo él puede responder a esta pregunta mejor que yo».

«No hablé con él porque tenía la intención de convocarlo»

Jesus también explicó el motivo por el que no contactó con Ronaldo antes del anuncio de la retirada, asegurando que su plan era darle la oportunidad de volver a la selección y luego hablar con él.

Y dijo: «No hablé con Ronaldo porque pensaba en convocarlo. Y a partir de ese momento, habría tenido tiempo para hablar con él».

Y sobre sus responsabilidades con la selección tras la marcha de Ronaldo, dijo: «¿Cambiará mi responsabilidad con la selección? La responsabilidad sigue siendo la misma, porque la responsabilidad de Portugal es ganar. El hecho de que Cristiano ya no esté con la selección no nos otorga una responsabilidad mayor o menor. La responsabilidad será la misma».

«Quizás precipité las cosas, pero eso no es por mi culpa»

Jesus rechazó atribuirse la responsabilidad de precipitar el final de la etapa internacional de Ronaldo, asegurando que no siente culpa por la decisión.

Y dijo: «No... Quizás precipité las cosas, pero eso no es por mi culpa. Él pensaba que el asunto, independientemente del número de convocatorias, acabaría al final. Y era algo que inevitablemente iba a suceder durante mi etapa».

Y añadió: «No siento culpa por su marcha. Respeto su decisión, y por tanto no se puede ignorar su historia. Y yo nunca la ignoraré, porque siempre seguirá siendo un símbolo».

Jesus concluyó sus declaraciones sobre Ronaldo diciendo: «Durante un año y medio, construí con él una fuerte amistad. Y en el plano deportivo, ahora ha tomado otra decisión, y la respeto profundamente».