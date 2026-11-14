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Hussein Hamdy
Traducido por

Jesus: El homenaje a Cristiano Ronaldo no es responsabilidad mía y asumiré las críticas tras su retirada

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Jorge Jesus, entrenador de Portugal, aseguró que Cristiano Ronaldo seguirá siendo una leyenda en la historia del fútbol portugués, subrayando la importancia de que continúe apoyando a las nuevas generaciones.

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Las declaraciones de Jorge Jesus llegaron durante la rueda de prensa previa al duelo ante Dinamarca, programado en el estadio Municipal de Braga, dentro de la quinta jornada de la Liga de Naciones de Europa.

La selección de Portugal ya se había asegurado la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa, y necesitaba solo un punto para sellar el primer puesto del Grupo 1 del Nivel D.

Jorge Jesus habló sobre la iniciativa de la Federación Portuguesa de Fútbol relacionada con el homenaje a Cristiano Ronaldo durante el duelo ante Dinamarca, señalando: «Este asunto corresponde a la responsabilidad de la Federación Portuguesa, concretamente a mis direcciones de fútbol y de asuntos deportivos, junto al presidente de la Federación».

Y añadió: «Me parece una idea magnífica, pues nadie puede olvidar los 23 años que Cristiano pasó con la selección, lo que aportó y lo que representó en el mundo del fútbol, ya sea con la selección o con los otros clubes».

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Y prosiguió: «No trabajé con Cristiano una sola semana, sino que pasé con él un año entero, y por eso sé bien lo importante que es, no solo para los nuevos jugadores, sino también para los jóvenes en distintas partes del mundo».

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Y continuó: «Creo que es una idea magnífica seguir sin olvidar que es una leyenda del fútbol portugués. Ya no sé qué va a pasar, pues solo él lo sabe».

Sobre las opciones ofensivas disponibles ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, y su opinión acerca de Gustavo Varela y Fábio Silva, Jesus dijo: «Los dos jugadores tienen características diferentes. Gustavo Varela es un delantero puro, y se parece mucho a Gonçalo Ramos».

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Y explicó: «En cuanto a Fábio, tiene mayor capacidad de movimiento, y sabe cómo liderar el ataque él solo. Y como dije, juega muchas veces en el Borussia Dortmund como segundo delantero, y por esa razón lo elegimos en la primera lista, porque vimos que tiene características diferentes a las de Cristiano y Gonçalo Ramos».

Y añadió: «Los dos jugadores todavía se están adaptando a la selección, y yo también los estoy conociendo y me estoy adaptando a sus capacidades, porque trabajar con ellos dentro de la selección es distinto a la naturaleza del trabajo del entrenador del Borussia Dortmund, que conoce a sus jugadores mejor que yo, y esto es algo natural».

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Y prosiguió: «Gustavo Varela está realizando una buena temporada en la Serie A, y es el goleador de la competición, que es una de las cinco ligas más fuertes de Europa».

Y completó su comentario sobre la pareja señalando: «El asunto tiene que ver con cuánto creo en sus capacidades, y en su capacidad de demostrar lo que ya aportan, que es que la selección portuguesa posee una gran calidad y una pasión enorme».

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Sobre la posibilidad de asumir la responsabilidad de las críticas y de que los focos se dirijan hacia él en caso de que los resultados decaigan, tras la ausencia de Cristiano Ronaldo, Jesus dijo: «El entrenador siempre es uno de los principales ejes de atención, desde mi punto de vista, y no digo que sea el eje principal, pero sigue siendo una de las personas hacia las que se dirigen las miradas».

Y continuó: «Cuando se trata de la selección de Portugal, que reúne a jugadores de muy alto nivel, no alcanzar los objetivos nos pondrá bajo presión, tal como Bernardo habló hace un momento sobre la necesidad de llegar a la final del Mundial».

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Y agregó: «Lograr la victoria es distinto a simplemente llegar, pero tenemos que alcanzar la final. Portugal ya ha ganado anteriormente la Eurocopa, y por eso la selección siempre juega para ganar».

Jesus concluyó: «Durante los últimos años de mi trayectoria como entrenador, me acostumbré a dirigir equipos para ganar títulos. Y si no consigues los campeonatos, el entrenador se convierte en el eje de las críticas y asume la responsabilidad de los aspectos negativos».

Escrito porHussein Hamdy

Periodista especializado en fútbol mundial en Kooora

Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.

Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.

Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.

Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.

En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.

Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:

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