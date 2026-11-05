Jesús de Miguel, enterrado; Jesús Owono conocerá la próxima semana qué pena se solicitará

Jesús de Miguel fue enterrado el jueves. El delantero del CD Tenerife falleció el martes por la mañana a los treinta años tras su choque fatal con el portero del FC Andorra Jesús Owono.

Fue un día emotivo en la localidad de Navahermosa, de donde son originarios los padres y abuelos de De Miguel. Sus familiares recibieron a numerosas personalidades del mundo del fútbol, entre ellas el seleccionador español Luis de la Fuente y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

La jornada comenzó con la ceremonia de despedida en el tanatorio municipal y continuó con la misa funeral. Los compañeros de De Miguel en el Tenerife llevaron el féretro hasta el cementerio municipal.

«En estos momentos difíciles, queremos dar las gracias de todo corazón a todos por las palabras amables y las muestras de cariño que hemos recibido tras el fallecimiento de Jesús», comunicó un representante en nombre de la familia. «No tenemos palabras suficientes para agradeceros cada mensaje, cada llamada y cada gesto de cariño que recibimos».

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Aún no está del todo claro a qué sanción podría enfrentarse Owono. Por respeto a la familia de De Miguel y teniendo en cuenta que el entierro tuvo lugar el jueves, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no examinará hasta el viernes lo sucedido durante el Tenerife-Andorra. La próxima semana se conocerá la sanción solicitada.

Owono publicó un comunicado el miércoles. «Estos son los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras adecuadas y me resulta muy difícil asimilar lo que ha sucedido. Siento un dolor inmenso por la pérdida de Jesús. Mis pensamientos están con él, con su familia y con todos los que lo querían».

«Sé que surgirán muchas cuestiones. Afrontaré con el máximo respeto todo lo que venga. En este momento, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que no sea Jesús y el dolor que todos estamos sintiendo. Descansa en paz, Jesús».