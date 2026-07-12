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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Jesús critica a los entrenadores europeos por lo de Félix... ¿Qué ha pasado?

J. Felix
J. Jesus
1ª División
Portugal
Portugal
Arabia Saudí

Declaraciones impactantes del veterano portugués

Jorge Jesus, nuevo seleccionador de Portugal, asegura que João Félix ha sido maltratado al no jugar en su mejor posición, algo que cambió en el Al-Nassr.

Félix recuperó su nivel la temporada pasada bajo Jesús, quien lo ubicó como segundo delantero, rol en el que brilló.

Jesús declaró en televisión: «João Félix ha jugado en los mejores clubes de Europa, pero no ha rendido como se esperaba de él».

Y añadió: «Jugaba en muchas posiciones diferentes, y creo que los entrenadores no entendieron cuál era la mejor manera de aprovechar sus capacidades».

El seleccionador luso insiste: «Hay una posición en la que João rinde al máximo, y es como segundo delantero».

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En el Al-Nassr, Jesús le dio más libertad para crear juego y marcar, lejos de roles que no le encajaban.

Con el Al-Nassr firmó una temporada excepcional: 33 goles en la Roshen League (20 tantos y 13 asistencias), lo que le valió el premio al mejor jugador.

Jesús, que acaba de sustituir a Roberto Martínez al frente de Portugal tras el Mundial, confía en replicar ese rendimiento con la selección.

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