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El brasileño Gabriel Jesus ha confesado lo que le cuesta jugar tan poco en el Barcelona, donde se ha visto relegado a un papel secundario al que no estaba acostumbrado durante la mayor parte de su carrera profesional. Asegura que no se resigna a quedarse en el banquillo, aunque respeta plenamente las decisiones del entrenador Hansi Flick.

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En una entrevista con la cadena «TNT Sports Brasil», el delantero del Barcelona habló con franqueza de las dificultades que atraviesa en su situación actual: «No es fácil para mí mantener un nivel alto de motivación en los entrenamientos cada día».

Jesus explicó que su deseo de tener más minutos no significa que no valore la oportunidad de vestir la camiseta del Barcelona. Insistió en que fichar por el club catalán fue para él cumplir un sueño y en que su compromiso con el equipo no ha cambiado, sea cual sea el peso de su papel sobre el terreno de juego.

El delantero brasileño señaló que la falta de continuidad también repercute en su nivel y explicó que, pese a marcar un gol en Bakú, no quedó satisfecho con su actuación.

Jesus considera que necesita recuperar el ritmo de competición para ofrecer su mejor versión y cree que disponer de más minutos podría ayudarle a mejorar sus cifras goleadoras.

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Gran admiración por Raphinha

Jesus habló largo y tendido de su compatriota Raphinha, su principal rival por un puesto en la delantera del Barcelona. Lejos de alimentar cualquier polémica, se deshizo en elogios hacia su compañero: «Su rendimiento merece que juegue todos los minutos».

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El exdelantero del Arsenal explicó que mantiene una estrecha amistad con Raphinha y que se siente cercano a su mentalidad, su determinación y su capacidad de sacrificio. Añadió que ambos han vivido circunstancias parecidas con la selección brasileña y comparten la misma visión del fútbol y del profesionalismo.

Además, expresó su deseo de que su compatriota siga marcando goles y contribuyendo a los éxitos del Barcelona.

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Jesus también se refirió a su situación actual en declaraciones a «Movistar Plus+» tras el partido de la Liga de Campeones, donde dejó clara su intención de seguir recibiendo oportunidades: «Quiero seguir teniendo oportunidades y minutos».

El delantero brasileño reconoció que cada aparición sobre el césped es una ocasión para demostrar su valía ante Flick, y añadió: «Entrenar sin jugar partidos es difícil».

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Aunque comprende el orden de las opciones ofensivas del conjunto catalán, Jesus aspira a seguir disfrutando de oportunidades que le permitan mostrar su capacidad goleadora.

Un sueño cumplido

Jesus recordó asimismo la incertidumbre que vivió en los últimos días del pasado mercado de fichajes de verano, cuando aún no sabía cuál sería su próximo destino. Explicó que se aferró hasta el último momento a la esperanza de encontrar un equipo que le diera la oportunidad de recuperar el protagonismo perdido.

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El delantero brasileño considera que formar parte del Barcelona es un gran privilegio, ya que varias leyendas del fútbol de su país han pasado por el club catalán.

En su presentación como nuevo jugador del Barcelona, Jesus ya había dejado clara su ambición: «Me molesta no jugar». En aquel momento también reconoció que había hecho importantes sacrificios económicos para incorporarse al equipo.

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Tres meses después, Jesus mantiene intacta su ilusión, pero no oculta las dificultades de su día a día en el club. Respeta a Flick, aprecia a Raphinha y se siente agradecido por la oportunidad de vestir la camiseta del Barcelona, pero aspira a mucho más que a convertirse en un mero recurso de banquillo al que el técnico alemán recurre cuando lo necesita.