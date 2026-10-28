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El exmediapunta del Manchester United Jesse Lingard deberá entrenarse al margen de sus compañeros del Corinthians durante los próximos días tras sufrir lesiones en las costillas en Brasil. El centrocampista ofensivo de 33 años está bajo un estrecho seguimiento diario de los médicos del club mientras intenta recuperar la plena forma para ayudar al equipo en su lucha por la permanencia.

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El inglés sufre una dolorosa lesión en las costillas

Corinthians anunció el martes por la tarde que su mediapunta inglés sufrió pequeñas fracturas en la sexta y la séptima costilla. Pese al golpe, el exinternacional con Inglaterra ya estaba descartado para el partido del Brasileirão del viernes por la noche en casa ante Mirassol por sanción, tras ver su tercera tarjeta amarilla. Por ello, el veterano mantendrá su preparación física al margen del grupo principal mientras recibe tratamiento específico del cuerpo médico del club.

El comunicado del club detalla el plan de recuperación

Tras llegar a São Paulo a principios de marzo con un contrato hasta diciembre de 2026 y una opción para ampliarlo otros 12 meses, Lingard se ha convertido en un habitual en Sudamérica. En la presente campaña, suma una asistencia en 19 partidos de la Serie A brasileña, además de un gol en ocho encuentros de la Copa Libertadores y otro tanto en cuatro partidos de la Copa do Brasil.

Al detallar el martes el contratiempo físico, un comunicado oficial de Corinthians señaló: «El delantero Jesse Lingard sufrió pequeñas fracturas en la sexta y la séptima costilla. El jugador entrenará con normalidad en los próximos días, pero por separado. El número 77 ya ha comenzado un tratamiento intensivo de recuperación y el Departamento Médico de Corinthians lo evaluará a diario para autorizarle a entrenar con el grupo».

La enfermería se llena en Brasil

Lingard es la última baja destacada en un momento crucial de la temporada para Clarence Seedorf, recién nombrado entrenador, cuya plantilla se ha visto muy afectada por los problemas físicos.

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Memphis Depay, antiguo compañero suyo en el United, está de baja por un edema en el muslo derecho, mientras que el centrocampista Raniele se recupera de un esguince de rodilla derecha y Gabriel Paulista, excentral del Arsenal, está apartado por una distensión en el aductor de la pierna izquierda.

Además de esos problemas musculares y articulares, los atacantes Zakaria Labyad y Kayke siguen sin estar disponibles mientras continúan sus respectivas rehabilitaciones tras ser operados de la rodilla.

La lucha por la permanencia espera el regreso del mediapunta

Situado en el 18.º puesto de la clasificación con 33 puntos tras 32 partidos, el equipo de Seedorf está a dos puntos de Internacional, 16.º, en la lucha por salir de la zona de descenso. Mientras sus compañeros reciben a Mirassol el viernes sin él, Lingard tratará de volver, una vez recuperado de la lesión y cumplida la sanción, para el decisivo derbi ante São Paulo del 4 de noviembre. Después recibirá a Botafogo en el tramo final de seis partidos de su lucha por la permanencia.