Jerson Cabral responde a la NOS tras la absurda descripción que aparecía en la barra de nombre en televisión

Jerson Cabral reaccionó con humor a la curiosa etiqueta que la NOS mostró el domingo durante Cabo Verde-Uruguay (2-2). El exdelantero de Feyenoord y Twente apareció en TV con un letrero que sorprendió a los espectadores.

Cabral, analista del partido de Cabo Verde en NOS, se mostró sorprendido por el cartel que lo identificaba solo como “Jugó en Jong Oranje con Steven Berghuis”.

Debajo de su nombre apareció: «Jugó en la selección juvenil holandesa con Steven Berghuis». La descripción se viralizó y muchos espectadores se sorprendieron de que se presentara así a un jugador con una larga carrera profesional.

«Diez años como futbolista profesional y que te recuerden así», escribió un espectador sorprendido en X. Otros recordaron que Cabral sigue en activo y busca nuevo club.

Al día siguiente, Cabral respondió en Instagram. Compartió la imagen del letrero y escribió:

«NOS, salid un momento, tenemos que hablar», escribió Cabral con un guiño. Luego etiquetó a Steven Berghuis: «@stevenberghuis, ¿se lo cuentas tú?».

El error proviene de una emisión anterior, cuando Cabral analizó otro partido junto a Berghuis, su compañero en la sub-21 holandesa entre 2010 y 2012.

Probablemente, la cadena no actualizó la descripción para el partido entre Cabo Verde y Uruguay. Así, Cabral volvió a aparecer como “excompañero de Berghuis”, pese a una carrera que incluye clubes como Feyenoord, FC Twente, ADO Den Haag, Willem II, Levski Sofia y varios equipos en el extranjero.



