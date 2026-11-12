Compartir Sigue a GOAL en Google

El extremo del Manchester City Jeremy Doku ha dado una buena noticia sobre su estado físico al seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, antes del partido de la Liga de Naciones del jueves en Turquía. Sin embargo, Bélgica no podrá contar en Esmirna con su máximo goleador histórico, Romelu Lukaku, después de que el delantero del Fenerbahce sufriera un problema de cadera.

Anuncios

Las novedades dispares sobre el estado físico condicionan la convocatoria

Doku regresa a la selección para los dos últimos partidos del Grupo A1 tras perderse por lesión los cuatro primeros encuentros, disputados entre septiembre y octubre. El jugador de 24 años, que ha marcado siete goles en 48 partidos con su selección, ya había tenido una discreta participación en el Mundial debido a una enfermedad. Aunque el extremo de la Premier League vuelve a estar disponible, Lukaku, delantero de 33 años, no podrá enfrentarse al país donde juega su club.

El regreso del atacante complica la elección del once

La vuelta del veloz atacante ofrece al técnico neerlandés numerosas opciones en las bandas de cara al partido del jueves en Esmirna y al encuentro del domingo contra Italia en Bruselas.

En la rueda de prensa previa al partido, celebrada el miércoles, Van Bommel celebró la competencia por los puestos: «Estoy muy contento de volver a contar con Jeremy en la convocatoria.

»Desde luego, elegir el once inicial se vuelve más difícil, pero creo que los cinco extremos pueden jugar en cualquiera de las dos bandas. Es un rompecabezas, pero es un buen problema. Todavía no puedo decir quién jugará».

Anuncios Anuncios

El máximo goleador histórico, baja por precaución

En cambio, los visitantes tendrán que afrontar el partido sin su veterano delantero, que ostenta el récord de goles de su selección, con 94 tantos en 135 partidos internacionales, y actualmente juega en el fútbol turco.

Related Topics

Próximos partidos TUR UEFA Nations League A 12:00 BEL

Al explicar por qué el delantero se perderá el encuentro del jueves pese a haber participado en los entrenamientos, Van Bommel añadió: «Romelu tiene algunas molestias en la cadera. Ya las notaba ayer. Todavía puede entrenar, pero hemos decidido de mutuo acuerdo no incluirlo en el once.

»Es un jugador importante para nosotros, tanto dentro como fuera del campo. Hasta ahora solo ha sido titular en un partido, pero ya ha hecho una contribución importante, también saliendo desde el banquillo.

Anuncios

»Así que espero que se recupere a tiempo para el partido contra Italia».

La clasificación para cuartos de final sigue en el aire

Bélgica ocupa actualmente la tercera posición del Grupo A1 con seis puntos, tras sumar dos victorias y dos derrotas, incluida una victoria por 3-0 en octubre ante Turquía, colista sin puntos. Como solo los dos primeros equipos avanzan a los cuartos de final de marzo, el equipo de Van Bommel está por detrás de Francia, líder con 10 puntos, y de Italia, segunda con siete. Italia recibe el jueves en Milán al líder del grupo antes de viajar a Bruselas para disputar el domingo el decisivo último partido de la fase de grupos.