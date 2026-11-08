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Jeremy Doku ha hecho una valoración sincera de la actuación del Manchester City tras su decepcionante derrota por 3-1 ante el Nottingham Forest. El internacional belga cree que un inicio de partido poco convincente dejó a los campeones de la Premier League con demasiado trabajo por delante en el City Ground.

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El City, sorprendido por el fulgurante inicio del Forest

El ritmo del City se vio alterado casi de inmediato el sábado cuando el Forest se adelantó con autoridad. Los locales aprovecharon al máximo el factor campo y marcaron dos goles en los primeros 18 minutos por medio de Jair Cunha y Liam Delap, exjugador de la cantera del City. La temprana desventaja de dos goles obligó al equipo de Enzo Maresca a buscar la remontada en un ambiente hostil y acabó con un resultado que lo deja a seis puntos del líder de la liga, el Arsenal.

Al reflexionar sobre el mal comienzo, Doku fue tajante al señalar dónde habían perdido el partido los visitantes. El extremo reconoció que ellos mismos se habían complicado las cosas por su falta de intensidad en los primeros minutos. «Nos fuimos al descanso perdiendo 2-0. Jugar fuera de casa contra un equipo como este y perder 2-0 es complicarnos las cosas. Estamos acostumbrados a jugar cada dos días. Esa no es una excusa. Si me preguntas por qué jugamos así en la primera parte, no lo sé. Encajamos un gol muy pronto y eso cambia muchas cosas», declaró Doku en la web oficial del club.

La reacción de la segunda parte no fue suficiente

El City sí dio señales de vida tras el descanso, cuando Rayan Cherki firmó una genialidad individual. El imprevisible francés sacó una jugada brillante de la nada y soltó un disparo sensacional que se coló por la escuadra. Por un instante, los aficionados desplazados estallaron de alegría y se atrevieron a creer que era posible una de esas remontadas características del City en situaciones adversas.

Sin embargo, aquel atisbo de optimismo se desvaneció de forma brusca. En su búsqueda desesperada del empate, el City adelantó mucho sus líneas y dejó enormes espacios atrás, algo que el implacable equipo de Oliver Glasner no dudó en castigar. Liam Delap aprovechó el desorden del posicionamiento ofensivo de los visitantes y asestó el golpe definitivo con otra definición certera, muestra de su instinto goleador, que sentenció el encuentro y acabó con cualquier esperanza de remontada.

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Doku lamenta la falta de intensidad inicial

El internacional belga dejó claro que la plantilla debe asumir la responsabilidad por no haber igualado la energía del Forest desde el primer pitido. Señaló que el partido habría sido completamente distinto si el City hubiera empezado con la misma urgencia que mostró tras el descanso. La derrota supone un tropiezo poco habitual para Maresca, que en general ha disfrutado de un buen comienzo en el cargo.

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«Reaccionamos demasiado tarde. Si hubiéramos empezado el partido así, habría sido diferente. En la segunda parte jugamos sin freno, fuimos muy ofensivos e intentamos crear ocasiones. Marcamos pronto, pero un equipo como este es muy peligroso al contraataque», explicó Doku.

La mirada puesta en el parón internacional

Con el fútbol de clubes detenido por el parón internacional, Doku cree que este puede llegar en un buen momento para que la plantilla recupere fuerzas. La pausa ofrece una oportunidad para reflexionar antes de que el City vuelva a jugar contra el Fulham en el Etihad Stadium. Después de haber mantenido un pleno de victorias en casa hasta un reciente tropiezo ante el Brighton, el equipo querrá recuperar el impulso ante su afición.

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«Necesitamos despejar la mente, empezar de nuevo, analizar qué podemos hacer mejor y seguir adelante. El parón internacional llega en el momento adecuado para que analicemos las cosas y volvamos con energías renovadas», concluyó el extremo.