Jeison Quiñónez quiere seguir en el fútbol salvadoreño

El colombiano no pierde las esperanzas de seguir jugando en la Primera División.

Jeison Quiñónez fue dado de baja por Juan Cortés en el 11 Deportivo, tras el suspendido torneo Clausura 2020. El delantero colombiano no se va contento del equipo ahuachapaneco, pero quiere una nueva oportunidad en el balompié salvadoreño.

“La intención es seguir en el país, aún estamos en conversaciones con un par de equipos, pero aún no se ha concretado, me han dicho que me espere y siento que la pandemia han hecho que muchos equipos se hayan armado pero otros no lo han logrado”, indicó el sudamericano, quien guarda cuarentena en el país.

“Mi contrato con el Once Deportivo terminó pese a que tenía hasta diciembre pero me dijeron que no estaba en los planes del profesor (Juan) Cortés y como a mí no me gusta estar donde no me quieren entonces firmé mi resciliación de contrato”, agregó Quiñónez.