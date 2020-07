Jeison Quiñonez: “Pienso que está bueno el formato del próximo torneo”

El delantero colombiano es otro de los que avala el nuevo torneo de la Primera División.

Los directivos de la Primera División planean jugar el torneo Apertura 2020 por zonas. Los 12 equipos serán divididos en tres grupos que serán centro, oriente y occidente. La fecha tentativa de inicio es el 5 de septiembre, pero aún es una incógnita, debido a la alta cifra de contagios de coronavirus que se maneja en El Salvador.



Sobre este formato, Jeison Quiñonez, exjugador del 11 Deportivo opinó: “Pienso que está bueno el formato del próximo torneo, solo espero que la pandemia termine, porque primero son las vidas y después el fútbol, entonces después de que esto termine hay que pensar en continuar con el fútbol”.



Sobre su paso en el fútbol salvadoreño, dijo: “Siempre donde voy me pongo retos y metas, en Pasaquina y FAS han dejado muchos recuerdos en mi carrera; en 11 Deportivo, por mis lesiones y todo no pude ser el Jeison que todos conocen. Pasaquina me abrió las puertas, marqué 21 y por eso tengo buenos recuerdos”.