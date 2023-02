Javier Tebas: "Si Laporta no explica bien el 'Caso Negreira', creo que debería dimitir"

El presidente de la LFP vuelve a referirse al escándalo que sacude al club catalán. "Ha hecho alguna declaración superficial", dijo.

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, ha sido consultado este lunes sobre si Joan Laporta debería dimitir a la presidencia del FC Barcelona si no es capaz de "explicar bien" el 'Caso Negreira'. En ese sentido, la máxima autoridad de la LFP fue contundente: "Creo que sí", respondió.

'Caso Negreira': Estatutos de la RFEF y posibles sanciones que podría sufrir el Barcelona

“Si no explica bien o más razonablemente pienso que sí debería (dimitir). Ha hecho alguna declaración superficial. Parecía que lo hacían todos los clubes de fútbol. Una cosa es que lo tengan ex árbitros y otras ex árbitros en el Comité. Es un tema que me gustaría que se aclarase aunque sea tan antiguo", confesó Tebas ante los medios de comunicación después de analizar los nuevos límites salariales de los equipos de Primera y Segunda División.

Tebas se refirió al 'Caso Negreira' y a cómo es la posición de los clubes respecto a ese tema. “Cada club es libre de sacar sus comunicados. Hay una profunda preocupación por la mayoría de los clubes, incluso por el Barcelona. El daño que se está haciendo al fútbol profesional es grande. Se quiere que se investigue hasta el final. Yo he explicado lo que va a hacer LaLiga. Entre otras cosas hemos hecho un escrito a la Fiscalía con algún dato que puede ayudar a la investigación. Si no hubiera habido prescripción deportiva, hubiéramos abierto expediente sin duda. Vamos a colaborar con la Fiscalía y si considerase que no hay causa para poner una querella, nosotros creemos que hay suficiente para poner una denuncia, para seguir investigando. Con lo que hay, se tiene que seguir investigando. Los clubes han debatido y hablado sobre lo que quieren. Están todos profundamente preocupados y los indicios nos dicen que hay que investigar. Seguiremos con las acciones para que se siguen investigando estos hechos en Europa o donde sea necesario”, señaló.

En cuanto a si el 'Caso Negreira' daña la imagen del fútbol español, contestó: “No vamos a dar pistas de lo que hemos ofrecido a la Fiscalía porque perjudicaría a la investigación. Me acuerdo cuando empezamos en la lucha contra los amaños. Lo que va contra la reputación es no luchar contra estas cosas. Ya hemos actuado como en el ‘Caso Osasuna’ donde hay directivos que van a ir a la cárcel. La diferencia es que haya entrado alguien del colectivo arbitral para influir que los árbitros sean neutrales. El camino indicado es la Fiscalía y el juzgado. El tema penal se va a abrir, sino lo iniciaríamos nosotros. Si no hiciéramos todo lo posible para investigar, afectaría a los patrocinadores. Tienen muy claro que nosotros iremos hasta el final sea un equipo pequeño o el Barcelona. Espero que no sea lo que los indicios dicen, pero hay que investigar. Si hay indicios hay que trabajar”.

Sobre posibles sanciones de UEFA y FIFA, respondió: “No pediremos que entren de oficio, que parece de cobardía. Denunciaremos para que entren. Ya lo hemos hecho en otros temas. Nosotros somos activos. Ya hemos denunciado a City, PSG, Juventus... Si aquí está prescrito, iremos donde no ha prescrito. Haremos lo que tengamos que hacer, aunque se vea implicado un equipo español”.

“No nos vamos a esconder detrás de los clubes en estos temas. Vamos a seguir en la línea de otros casos de corrupción deportiva. Si a alguien no le gusta que me echen de presidentes”, sentenció.