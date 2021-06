Javier Tebas: "Quedan tres clubes en la Superliga y son tres náufragos"

"Los tribunales suizos ni han intervenido, se da trámite a una vía cautelarísima donde aún no se ha escuchado a la otra parte, la UEFA"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, volvió a referirse a la Superliga con dureza. Lo hizo en el foro de 'Los Desayunos de Europa Press". Acerca de las últimas noticias que llegan desde Suiza, Tebas explicó ante la prensa: "Los tribunales suizos ni han intervenido todavía. Lo que se ha hecho es dar trámite a una medida cautelarísima, nade más. Ahora la UEFA tendrá que actuar en consecuencia, pero la justicia suiza aún no ha intervenido. Y ahora la UEFA, con esa notificación tomará las medidas que considere oportunas. Esta es una vía cautelarísima donde aún no se ha escuchado a la otra parte, que serían la UEFA o la FIFA", comentó el máximo mandatario de LaLiga.

"Quedan tres en la Superliga, son tres náufragos. Ahora les dejan llegar a puerto con esa medida cautelar. Ahi sin equipos ingleses ninguna Superliga puede funcionar. Sin italianos salvo la Juve no se puede funcionar. Ahora quieren ver si hay situaciones de monopolio en la UEFA, pues muy bien, pero hoy es imposible construir una competición como la Superliga", ha zanjado tebas.

"Estyoy acostumbrado a los portavoces de todo esto. Si UEFA tiene que retrasar su proceso sancionador lo hará. Los hechos que sucedieron están ahí. Igual no es buscar una sanción ahora, puede ser que se aplique en el futuro o que se puedan tomar otras medisas de protección como se ha tomado en Italia. No es de recibo que haya clubes compitiendo en tus competiciones teniendo mucha información y que esos clubes a su vez estén montando una competición suya", explicó.

Septiembre u octubre, fechas clave para el 100% del público en los estadios

Respecto a la posibilidad de que el próximo campeonato pueda contar con la máxima cantidad de publico posible en las gradas, el presidente de La Liga comentó: "Me gustaría que hubiera 100% de publico en los estadios a partir del 15 de agosto, pero es difícil", explicó. "En septiembre u octubre sí podría haber el 100% de espectadores en los estadios del fútbol español", aseguró Tebas.

Las vacunas para los jugadores de la selección: "No hay ninguna catástrofe"

Cuestionado sobre la polémica de las vacunas y el positivo de Sergio Busquets en la selección, Tebas comentó: "Las cosas pasan, estamos en pandemia y no hay ninguna catástrofe", apuntó, para después añadir "creo que lo ha explicado bien el secretario de estadio para el deporte. Todo lo que es el tema de las vacunas siempre genera una carga política importante y no es fácil tomar esas decisiones", dijo. "Hay muchas críticas por las vacunas. Unos critican que no se vacunasen antes y otros dicen eso de 'estos niñatos millonarios' que privilegios tienen', no es fácil lidiar con estos temas", comentó.

Tebas apoya a Luis Enrique y confía en su liderazgo

Acerca de la figura del seleccionador, Tebas comentó: "Me gusta el carácter de Luis Enrique. Estoy con el seleccionador. Con un liderazgo como el de Luis Enrique yo creo que hay que ser optimista con la selección. ¿Sergio Ramos? Claro, se le echa de menos en cualquier lado, pero es el seleccionador el que toma sus decisiones y ahí no nos podemos meter. Ha hecho lo que cree que tiene que hacer".